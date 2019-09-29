В Совбезе России заявили, что проблема климата не должна политизироваться

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Изменение климата - одна из важнейших современных проблем, но нельзя допускать ее политизации и использования в чьих-либо односторонних интересах. Такое мнение высказал первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов в интервью "Российской газете".

"Безусловно, климатическая проблематика - одна из важнейших тем современности", - сказал Аверьянов. "При этом необходимо стремиться к тому, чтобы не допустить политизации климатической проблематики и использования ее в интересах достижения чьих-либо односторонних преимуществ", - подчеркнул первый замсекретаря Совбеза РФ.

По его словам, Россия не только последовательно отстаивает необходимость сокращения вредных выбросов, но и является одним из лидеров в этом вопросе. Аверьянов напомнил, что ранее в рамках исполнения Киотского протокола Россия не только не нарастила, но и даже несколько сократила выбросы, и в ближайшем будущем в ходе выполнения Парижского соглашения по климату российской стороне "предстоит упрочить имеющиеся достижения".

Бережное отношение к Арктике

Бережное отношение к экосистеме и богатствам российской арктической зоны ставится во главу угла при реализации планов развития этого региона, отметил Аверьянов.

По его словам, "безответственная гонка за ресурсами может стать причиной экологических катастроф и разрушения традиционных укладов жизни народов Севера", а "уникальные особенности Арктики способны мгновенно придать любому негативному инциденту масштабы настоящего бедствия". "Поэтому бережное отношение к богатствам арктического региона является для нас главным приоритетом", - сказал Аверьянов.

Он напомнил, что в 2018 году в российской арктической зоне было создано семь особо охраняемых природных территорий и три природных заказника регионального значения общей площадью более 1 млрд га. Кроме того, для минимизации возможных рисков РФ активно развивает систему защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В частности, речь идет о поддержании высокой степени готовности аварийно-спасательных служб, совершенствовании навигационно-гидрографического и гидрометеорологического обеспечения, сказал Аверьянов.

Первый замсекретаря Совбеза подчеркнул, что Россия в вопросах экологической безопасности Арктики и бережного отношения к экосистеме региона выступает за тесное международное сотрудничество. По его словам, чрезвычайные ситуации в Арктике на порядок опаснее, чем в любом другом уголке земного шара, поэтому хозяйственное освоение этого региона "невозможно без эффективного международного диалога" и "Россия для такого диалога открыта".

В частности, повышенное внимание обсуждению подобной проблематики уделяется в ходе регулярных международных встреч высоких представителей государств Арктического совета (ближайшая такая конференция состоится 30 сентября - 2 октября). "Стратегия развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года предусматривает углубление многостороннего сотрудничества России с приарктическими государствами и позиционирование Арктики как территории мира и взаимовыгодного партнерства", - сказал Аверьянов. "При этом мы исходим из того, что работа в Арктике должна осуществляться при безусловном учете национальных интересов региональных государств", - добавил первый замсекретаря Совбеза РФ.

Планы освоения региона

По словам Аверьянова, одной из основных задач России является создание конкурентных преимуществ своей части Арктики, прежде всего путем развития инфраструктуры и промышленного потенциала этого региона. В качестве успешных примеров такой работы он привел проект "Ямал - СПГ", создание спутниковой группировки для обеспечения надежной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на севере России и размещение в Певеке в этом году плавучей АЭС "Академик Ломоносов". Представитель Совбеза РФ также напомнил о преимуществах Северного морского пути, судоходный маршрут по которому из Санкт-Петербурга во Владивосток составляет 14 тыс. км, тогда как через Суэцкий канал - около 23 тыс. "Для современной экономики это огромная разница, которая позволяет бизнесу очень существенно сэкономить и в конечном итоге повысить свою конкурентоспособность", - сказал Аверьянов.

Он отметил, что Арктика - "ресурсная база невероятных масштабов, богатства которой человечеством до сих пор в полной мере не исследованы". "В регионе, по некоторым оценкам, сосредоточено около 13% мировых неразведанных запасов нефти и 30% природного газа. В абсолютных значениях это составляет около 12 млрд т и до 48 трлн куб. м соответственно", - сказал первый замсекретаря Совбеза РФ.

Он также напомнил об уникальных биоресурсах Арктики, однако подчеркнул, что главным богатством региона являются люди, в том числе представители десятков коренных малых народов. "Эти люди испокон веков пользовались ресурсами региона и накопили огромный опыт бережного и рационального отношения к нему. Этот фактор мы также тщательно учитываем в разработке нашей арктический стратегии", - сказал Аверьянов.