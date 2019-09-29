В Москве завершился митинг в поддержку фигурантов "московского дела"

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Митинг в поддержку фигурантов так называемого московского дела, согласованный с властями, завершился на проспекте Академика Сахарова в Москве, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В ходе мероприятия со сцены выступили лидеры оппозиции и фигуранты уголовных дел, с которых следствие сняло обвинение либо отпустило под подписку о невыезде - Даниил Конон, Алексей Миняйло, Владислав Барабанов, Валерий Костенок. Кроме того, выступили артисты Татьяна Лазарева и фронтмен группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев.

Охрану общественного порядка и безопасность граждан обеспечивали сотрудники полиции и Росгвардии. По данным пресс-службы Главного управления МВД по Москве, в митинге приняли участие около 20 тыс. человек.

Обобщенным термином "московское дело" стали называть несколько уголовных дел, возбужденных по итогам акций оппозиции, которые прошли в Москве летом 2019 года. Самым крупным из них является объединенное уголовное дело о массовых беспорядках и применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов во время несанкционированного митинга 27 июля. По нему арестовали 15 человек, некоторых из них уже приговорили к различным срокам заключения.

Кроме того, по "московскому делу" проходит актер Павел Устинов. Он был осужден к 3,5 года колонии за применение насилия к бойцу ОМОН на несогласованной акции в столице 3 августа. Приговор обжаловали адвокаты и Генпрокуратура, которая просит изменить наказание на не связанное с лишением свободы. Мера пресечения Устинову изменена с ареста на подписку о невыезде.