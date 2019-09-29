В Израиле отмечают наступление Нового года по еврейскому календарю

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 сентября. /ТАСС/. Израильтяне с заходом солнца в воскресенье начали праздновать наступление нового, 5780 года по еврейскому календарю, в котором дни считаются от заката до заката в соответствии с Торой, где сказано: "И был вечер, и было утро - день один". По иудейскому летоисчислению, в первый день первого месяца года, который носит название тишрей, наступил Рош ха-Шана - Новый год, отмечаемый в честь сотворения мира.

Рош ха-Шана празднуют два дня - 1 и 2 тишрея. В эти дни традицией запрещена практически любая работа, кроме приготовления еды. На новогодний стол принято подавать яблоки с медом, сладости, блюда из моркови, свеклы, тыквы, финики, а также голову рыбы или барана. Это связано с тем, что Рош ха-Шана в переводе означает "Голова года".

Считается, что Рош ха-Шана отмечается в годовщину не Первого, а Шестого дня Сотворения мира, когда Бог создал человека. Новый год открывает собой долгую череду осенних еврейских праздников. После двух дней Рош ха-Шана наступает так называемый "пост Гедалии", через неделю после этого - Йом кипур (Судный день), затем следует отмечаемый семь дней праздник Суккот. В гражданском календаре в этом году период празднования Рош ха-Шана соответствует периоду с вечера воскресенья по вечер вторника, 1 октября.

Накануне празднования Рош ха-Шана Центральное статистическое бюро еврейского государства традиционно опубликовало данные по демографии. В новый год по иудейскому календарю Израиль вступает с населением в 9,092 млн человек. За истекшие 12 месяцев население страны увеличилось на 184 тыс. человек, или на 2,1%.