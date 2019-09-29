В КЧР на восстановление лесов и закупку техники будет выделено около 100 млн рублей

ЧЕРКЕССК, 29 сентября. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесской Республики выделят на лесовосстановительные работы и закупку техники около 100 млн рублей по национальному проекту "Экология" до 2024 года, рассказала ТАСС первый заместитель начальника Управления охраны окружающей среды и водных ресурсов региона Валентина Ляшова.

"На период реализации федерального проекта "Сохранение лесов" с 2019 по 2024 год Карачаево-Черкесской Республике предусмотрено выделение бюджетного финансирования в общей сумме 97,3 млн рублей, в том числе на проведение лесовосстановительных мероприятий - 14,2 млн рублей, на приобретение лесопожарной техники - 82,4 млн рублей, на приобретение лесохозяйственной техники - 592 тыс. рублей", - рассказала Ляшова.

По ее словам, финансирование будет полностью осуществляться из федерального бюджета. В 2019 году регион получил 16,5 млн рублей, которые направлены на лесовосстановление и закупку лесопожарной техники. Все работы ведутся согласно установленным срокам. На 20 августа выполнена посадка саженцев на площади 5,8 га, дополнение лесных культур на площади (посадка семян на месте погибших растений) на 37,5 га, агротехнический уход для повышения приживаемости деревьев и растений на площади 91,4 га, а также приобретено девять единиц техники.

Земли лесного фонда Карачаево-Черкесской Республики составляют 391,5 тыс. га, земли лесов особо охраняемых природных территорий - 97,5 тыс. га. В общей сложности 30% территории республики занято лесами.

Нацпроект "Экология" разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина. В него входят подразделы "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).