МИД Ирана на трех языках поздравил иудеев с еврейским Новым годом

ТЕГЕРАН, 29 сентября /ТАСС/. Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави на трех языка поздравил иудеев с наступлением нового года по еврейскому календарю. Соответствующую запись он сделал в воскресенье на своей странице в Twitter.

"С Новым годом наших еврейских соотечественников, а также всех истинных последователей великого пророка Моисея", - написал Мусави на персидском, английском языках, а также иврите.

Иудеи всего мира с заходом солнца в воскресенье начали праздновать наступление нового, 5780 года по еврейскому календарю. По иудейскому летоисчислению, в первый день первого месяца года, который носит название тишрей, наступил Рош ха-Шана - Новый год, отмечаемый в честь сотворения мира.

Исламская Республика Иран официально не признает Государство Израиль, считая его незаконно оккупированной территорией Палестины. При этом иранские политики неоднократно заявляли, что Иран не выступает против иудаизма или евреев. По их словам, Тегеран не поддерживает политику Тель-Авива.