"Девушка с веслом" в партизанском отряде. К столетию со дня рождения Веры Волошиной

Вера Волошина воплощает идеал русской, советской девушки предвоенного периода — спортсменка, комсомолка, которая училась в Институте физкультуры. После тяжелой болезни она была вынуждена уйти из института, но тем не менее продолжала думать о том, чтобы совершенствовать себя, приносить пользу своей родине. Существует версия, что отважная Вера Волошина послужила прототипом для скульптуры "Девушка с веслом" Ивана Шадра, которую поставили в Парке культуры и отдыха имени Горького, а потом растиражировали по всей стране. Несмотря на болезнь, Вера смогла выучиться на пилота, пилотировала самолет И-153 "Чайка", прыгала с парашютом, готовила себя к труду и обороне, как миллионы юношей и девушек в Советском Союзе.
Война
Она собиралась выйти замуж за сделавшего ей предложение Юрия Двужильного, но этого не случилось, поскольку началась Великая Отечественная война. Кстати говоря, ее жених стал Героем Советского Союза и погиб в Могилевской наступательной операции. В начале войны Вера Волошина участвовала в строительстве оборонительных сооружений под Москвой, рыла противотанковые рвы. Она добилась, как и Зоя Космодемьянская, отправки на фронт, поскольку хотела непосредственно сражаться с врагом. Вера поступила в теперь уже знаменитую часть 9903 разведотдела штаба Западного фронта, туда же, куда поступила Зоя Космодемьянская. В октябре 1941 года Волошину забросили в тыл к противнику, где она собирала разведданные и совершала диверсии.
И вот 21 ноября 1941 года в тыл к фашистам забросили очередной отряд. В одной из групп этого отряда как раз находились Вера Волошина и Зоя Космодемьянская. Но судьба распорядилась так, что отряд попал под вражеский обстрел, когда переходил линию фронта. Отряд разделился на две части, судьба разъединила Зою Космодемьянскую и Веру Волошину. Зоя Космодемьянская, как хорошо известно, пошла в деревню Петрищево, чтобы поджигать дома, где находились немецкие солдаты, а Вера Волошина, попав под обстрел немцев, была тяжело ранена и осталась на поле боя. Ее товарищи пытались найти либо раненую Веру, либо ее тело, но этого сделать им не удалось, фашисты обнаружили девушку раньше и взяли в плен. Они истязали ее, пытаясь добиться каких-то показаний о части и партизанских отрядах, но она ничего не сказала.
Подвиг
29 ноября 1941 года в деревне Головково Наро-Фоминского района Московской области Веру Волошину казнили. Очевидцы рассказывали, что подъехал грузовик, в котором сидели толстые фашисты, охранявшие Веру. Когда они открыли борта кузова и попытались ее вытащить, она оттолкнула этих фашистов, сама вышла и крикнула вначале что-то на немецком языке, а потом обратилась к местным жителям и сказала буквально следующее: "Я смерти не боюсь, за меня мои товарищи отомстят, победа все равно будет за нами". Фашисты казнили девушку, но ее подвиг не был забыт.
Писателю и журналисту Георгию Фролову удалось узнать о том, как погибла Вера Волошина, и найти ее могилу. Он разыскал важные сведения о ней еще в 1957 году. В 1994 году Вера была удостоена высокого звания Героя Российской Федерации, поскольку Советский Союз уже распался. Вот так судьба удивительным образом соединила двух наших героических девушек — Зою Космодемьянскую и Веру Волошину. О Зое Космодемьянской стало известно еще в годы войны, ее подвиг воодушевлял бойцов на ратные подвиги, на самопожертвование. А судьба Веры Волошиной сложилась так, что о ее героической гибели узнали только после войны. Но для нас, потомков того героического поколения, она служит безусловным примером того, как надо жить, бороться, защищать свою родину и жертвовать собой ради нее. Память о Вере Волошиной останется в веках.
Российское военно-историческое общество проводит работу, посвященную подвигам наших советских солдат, партизан, подпольщиков, отважных женщин и девушек, которые сражались с фашистами. Не так давно был восстановлен дом Кулика, где провела свою последнюю ночь перед казнью Зоя Космодемьянская. Материалы о подвиге Зои Космодемьянской и Веры Волошиной публикуются на сайте РВИО, о них рассказывается в наших военно-исторических лагерях для молодого поколения, чтобы историческая память воспитывала в них глубокие патриотические чувства.