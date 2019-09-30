"Девушка с веслом" в партизанском отряде. К столетию со дня рождения Веры Волошиной

30 сентября 1919 года родилась советская партизанка, Герой России Вера Волошина. Она навсегда войдет в историю наряду с Зоей Космодемьянской. Судьба распорядилась так, что они погибли в один день — 29 ноября 1941 года, замученные и убитые фашистами. Историю подвига рассказывает директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Вера Волошина воплощает идеал русской, советской девушки предвоенного периода — спортсменка, комсомолка, которая училась в Институте физкультуры. После тяжелой болезни она была вынуждена уйти из института, но тем не менее продолжала думать о том, чтобы совершенствовать себя, приносить пользу своей родине. Существует версия, что отважная Вера Волошина послужила прототипом для скульптуры "Девушка с веслом" Ивана Шадра, которую поставили в Парке культуры и отдыха имени Горького, а потом растиражировали по всей стране. Несмотря на болезнь, Вера смогла выучиться на пилота, пилотировала самолет И-153 "Чайка", прыгала с парашютом, готовила себя к труду и обороне, как миллионы юношей и девушек в Советском Союзе. Война

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Она собиралась выйти замуж за сделавшего ей предложение Юрия Двужильного, но этого не случилось, поскольку началась Великая Отечественная война. Кстати говоря, ее жених стал Героем Советского Союза и погиб в Могилевской наступательной операции. В начале войны Вера Волошина участвовала в строительстве оборонительных сооружений под Москвой, рыла противотанковые рвы. Она добилась, как и Зоя Космодемьянская, отправки на фронт, поскольку хотела непосредственно сражаться с врагом. Вера поступила в теперь уже знаменитую часть 9903 разведотдела штаба Западного фронта, туда же, куда поступила Зоя Космодемьянская. В октябре 1941 года Волошину забросили в тыл к противнику, где она собирала разведданные и совершала диверсии. И вот 21 ноября 1941 года в тыл к фашистам забросили очередной отряд. В одной из групп этого отряда как раз находились Вера Волошина и Зоя Космодемьянская. Но судьба распорядилась так, что отряд попал под вражеский обстрел, когда переходил линию фронта. Отряд разделился на две части, судьба разъединила Зою Космодемьянскую и Веру Волошину. Зоя Космодемьянская, как хорошо известно, пошла в деревню Петрищево, чтобы поджигать дома, где находились немецкие солдаты, а Вера Волошина, попав под обстрел немцев, была тяжело ранена и осталась на поле боя. Ее товарищи пытались найти либо раненую Веру, либо ее тело, но этого сделать им не удалось, фашисты обнаружили девушку раньше и взяли в плен. Они истязали ее, пытаясь добиться каких-то показаний о части и партизанских отрядах, но она ничего не сказала. Подвиг

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