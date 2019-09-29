Билан извинился перед самарцами за неудачный концерт

САМАРА, 29 сентября. /ТАСС/. Певец Дима Билан в воскресенье со сцены на концерте под названием "Самара, прости меня!" извинился перед зрителями за прошлое скандальное выступление и назвал случившееся колоссальным уроком для себя, передает корреспондент ТАСС.

Певец, выступая на Дне города в Самаре, возмутил публику неадекватным поведением на сцене. После концерта он через социальные сети принес извинения, пообещал провести в Самаре бесплатный концерт, подарить городу детскую площадку и оборудование для лечения детей нуждающейся больнице.

"Я говорю вам огромное спасибо за то, что в моей жизни это случилось, и случилось единственный, но все-таки ярчайший раз, когда жизнь тебя чему-то учит. Это не слова, которые я учил за кулисами и не слова, которые я, может быть, говорю себе каждый день, но для меня эта ситуация, которая случилась в прошлый раз, она послужила колоссальным уроком <…> Я с большим почтением к вам, и с большой любовью, и с большим извинением за тот дурацкий случай, который меня гложет по сей день", - сказал он.

Несмотря на то, что температура в Самаре в воскресенье не превышает 5 градусов тепла, на концерт, который проходит на открытой площади, собралось более тысячи человек. Рядом со сценой находятся люди с ограниченными возможностями, они приехали в инвалидных колясках.

Зрители поддерживают Билана, скандируя: "Дима! Дима!". Многие пришли с плакатами "Дима, мы тебя любим!", "Дима! Самара простила тебя!" и другими. В руках поклонники певца держат красные бумажные сердечки.

Ранее певец уже передал сертификат на установку детской площадки самарской Студии инклюзивного творчества и подарил мониторы, отслеживающие состояние пациентов, Самарской областной детской клинической больнице им. Ивановой.