Путин подписал закон об освобождении от НДФЛ матпомощи для студентов и аспирантов

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон об освобождении студентов и аспирантов от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при получении материальной помощи. Документ опубликован в воскресенье на официальном портале правовой информации.

Согласно прежним нормам, материальная помощь в сумме не более 4 тыс. руб. в год, оказываемая работодателями своим работникам или бывшим сотрудникам, ушедшим на пенсию по инвалидности или по возрасту, освобождается от налогообложения. Также не подлежат налогообложению стипендии студентов, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров, слушателей подготовительных отделений вузов и ряда других категорий граждан.

В то же время, согласно сложившейся практике, вузы и колледжи выделяют средства на оказание материальной поддержки нуждающимся студентам. Такая помощь подлежала обложению НДФЛ, хотя по своей сути не отличалась от помощи работодателей сотрудникам.

Подписанный президентом закон освобождает студентов, аспирантов, адъюнктов, ординаторов и ассистентов-стажеров от уплаты налога с материальной помощи, выплачиваемой вузом или колледжем нуждающимся студентам и не превышающей 4 тыс. руб. за налоговый период (календарный год).

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.