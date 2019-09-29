Власти Дагестана намерены провести Дни республики в Турции

МАХАЧКАЛА, 29 сентября. /ТАСС/. Дни Дагестана в Турции, где проживает самая большая дагестанская диаспора, планируют провести власти региона. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье министр по национальной политике и делам религий республики Энрик Муслимов.

"В Турции, где находится наша самая многочисленная диаспора - около 500 тыс. человек - планируем провести Дни Дагестана. В настоящее время рассматриваем в какое время, в каких турецких городах возможно проведение этого мероприятия", - сказал Муслимов.

По его словам, с инициативой проведения в Турции Дней Дагестана выступила турецкая участница первого Форума молодых соотечественников, который прошел с 23 по 26 сентября в Махачкале. "Идею мы поддерживаем, реализовать ее возможно. Но прежде необходимо проработать все вопросы, связанные с проведением такого важного мероприятия", - отметил глава ведомства.

Он сообщил, что у Дагестана имеется опыт проведения таких мероприятий. "Подобная практика у нашей республики уже есть - ранее мы проводили Дни Дагестана в Азербайджане, которые прошли на высоком уровне", - добавил собеседник агентства.

Дни культуры Дагестана в Азербайджане прошли впервые 12 и 13 мая 2016 года. В рамках Дней культуры Дагестана во дворце им. Гейдара Алиева в Баку прошла выставка "Искусство народов Дагестана", а в городах Хачмаз и Кусары с концертами и спектаклями выступили мастера искусств, творческие и актерские коллективы Дагестана.

Выходцы из Дагестана живут почти в 40 странах мира, их общая численность составляет более 3 млн человек. Самая многочисленная дагестанская диаспора проживает в Турции, еще 240 тыс. дагестанцев проживают в Азербайджане. Дагестанцы также живут в Казахстане, Туркменистане, Киргизии, Грузии, Украине, Сирии, Иране, Ираке, Йемене, Ливане и других странах.