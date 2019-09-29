Франция простится с Жаком Шираком

ПАРИЖ, 30 сентября. /ТАСС/. Франция провожает в последний путь бывшего президента республики Жака Ширака. Понедельник объявлен днем национального траура в память о выдающемся политике, который умер 26 сентября на 87-м году жизни.

Почтить память Жака Ширака в Париж прибудут президент России Владимир Путин и лидеры еще около 80 иностранных государств. Как сообщили в Елисейском дворце, официальные церемонии пройдут сначала в почетном дворе исторического Дома Инвалидов, где покойному французскому лидеру будут отданы воинские почести. Как президент республики на протяжении 12 лет, с 1995 по 2007 год, он также являлся верховным главнокомандующим французскими вооруженными силами.

По завершении военных почестей траурная процессия направится к старинной парижской церкви Сен-Сюльпис, расположенной между Люксембургским садом и бульваром Сен-Жермен. Там в присутствии членов семьи Ширака, президента Франции Эмманюэля Макрона и зарубежных лидеров пройдет заупокойная служба. По окончании прощания в церкви Макрон встретится в Елисейском дворце с иностранными коллегами, прибывшими в Париж.

Рядом с де Голлем

Накануне парижане приняли в участие в народном прощании со своим бывши президентом. Очередь к военной церкви Сен-Луи, у входа в которую был выставлен гроб, растянулась на километр. Парижане не уходили несмотря на долгое ожидание и периодически возобновлявшийся дождь.

"Французскому оркестру будет недоставать его особой гуманности, уважения ко всем людям независимо от их общественного положения, - считает политический обозреватель журнала Le Point Франц-Оливье Гибер. - Он сам стал жизненным уроком".

Французы, как подтвердил новый социологический опрос IFOP, наиболее часто сравнивают покойного главу государства с историческим лидером, генералом Шарлем де Голлем. Отвечая на вопрос исследовательской службы, кого они считают лучшим президентом в современную эпоху, треть опрошенных назвали де Голля и столько же - Ширака.

Де Голль и Ширак с большим отрывом опередили в предпочтениях французов других руководителей Пятой республики. Ее политические основы были заложены на рубеже 60-х годов, и это совпало по времени с началом политической деятельности Ширака.

Памятное

На положительную оценку деятельности Ширака на посту президента, указала газета Le Journal du Dimanche, повлияла в первую очередь его решительная оппозиция американскому вторжению в Ирак в 2003 году. Мужественную позицию, занятую тогда главой государства, который пошел наперекор планам атлантического союзника, одобряют сегодня более 70% французов.