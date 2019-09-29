Франция простится с Жаком Шираком

ПАРИЖ, 30 сентября. /ТАСС/. Франция провожает в последний путь бывшего президента республики Жака Ширака. Понедельник объявлен днем национального траура в память о выдающемся политике, который умер 26 сентября на 87-м году жизни.
Почтить память Жака Ширака в Париж прибудут президент России Владимир Путин и лидеры еще около 80 иностранных государств. Как сообщили в Елисейском дворце, официальные церемонии пройдут сначала в почетном дворе исторического Дома Инвалидов, где покойному французскому лидеру будут отданы воинские почести. Как президент республики на протяжении 12 лет, с 1995 по 2007 год, он также являлся верховным главнокомандующим французскими вооруженными силами.
По завершении военных почестей траурная процессия направится к старинной парижской церкви Сен-Сюльпис, расположенной между Люксембургским садом и бульваром Сен-Жермен. Там в присутствии членов семьи Ширака, президента Франции Эмманюэля Макрона и зарубежных лидеров пройдет заупокойная служба. По окончании прощания в церкви Макрон встретится в Елисейском дворце с иностранными коллегами, прибывшими в Париж.
Рядом с де Голлем
Накануне парижане приняли в участие в народном прощании со своим бывши президентом. Очередь к военной церкви Сен-Луи, у входа в которую был выставлен гроб, растянулась на километр. Парижане не уходили несмотря на долгое ожидание и периодически возобновлявшийся дождь.
"Французскому оркестру будет недоставать его особой гуманности, уважения ко всем людям независимо от их общественного положения, - считает политический обозреватель журнала Le Point Франц-Оливье Гибер. - Он сам стал жизненным уроком".
Французы, как подтвердил новый социологический опрос IFOP, наиболее часто сравнивают покойного главу государства с историческим лидером, генералом Шарлем де Голлем. Отвечая на вопрос исследовательской службы, кого они считают лучшим президентом в современную эпоху, треть опрошенных назвали де Голля и столько же - Ширака.
Де Голль и Ширак с большим отрывом опередили в предпочтениях французов других руководителей Пятой республики. Ее политические основы были заложены на рубеже 60-х годов, и это совпало по времени с началом политической деятельности Ширака.
Памятное
На положительную оценку деятельности Ширака на посту президента, указала газета Le Journal du Dimanche, повлияла в первую очередь его решительная оппозиция американскому вторжению в Ирак в 2003 году. Мужественную позицию, занятую тогда главой государства, который пошел наперекор планам атлантического союзника, одобряют сегодня более 70% французов.
Памятен соотечественникам и его решительный призыв к борьбе с изменениями климата на планете, с которым он выступил годом раньше в Йоханнесбурге. Его слова "Наш дом горит, а мы смотрим в другую сторону" выделили сейчас около 40% участников социологического опроса.
Те, кто хорошо знал бывшего главу государства, подчеркивают его простоту и естественность. Он сторонился роскоши, помпезности. И это сказывалось на его восприятии мира. В студенческие годы его сердце билось слева, какое-то время он даже участвовал в распространении коммунистической газеты L'Humanit.
"Тем, что на короткое время подтолкнуло меня к коммунистам, были пацифистские идеалы, о приверженности которым они заявляли, - объяснял впоследствии политик, подписавший антивоенное Стокгольмское воззвание (1950). - Меня, как многих представителей молодого поколения, потрясла трагедия Хиросимы, и я выступал против любого нового применения ядерного оружия".
Отношение к России
В период пребывания во главе Франции Ширак совершил более 300 зарубежных визитов, из них полтора десятка - в Россию. Его знакомство с Россией началось с русской литературы. Поклонник Пушкина, будущий президент в юности выучил русский язык и даже перевел на французский главу из "Евгения Онегина".
"Я решительный оптимист в том, что касается будущего франко-российского сотрудничества, - подчеркивал Жак Ширак в интервью ТАСС в бытность главой государства. - Мои личные отношения с президентом [Владимиром] Путиным отмечены уважением, доверием и высокой взаимной оценкой. Он воплощает сегодняшнюю Россию, которую мы должны полностью поддерживать и поощрять в ее стремлении продолжать демократическую, экономическую и социальную модернизацию".
Вклад французского политика в развитие отношений с Россией был отмечен Государственной премией РФ, российским Орденом за заслуги перед Отечеством первой степени. Дипломатический университет МГИМО избрал его своим почетным доктором.
В зеркале эпохи
Политику он покинул в 2007 году после завершения президентских полномочий. Но и после ухода из Елисейского дворца он оставался одной из наиболее популярных фигур во Франции. С самым молодым из своих преемников Жак Ширак встретился впервые в сентябре 2017 года уже после победы 39-летнего Эмманюэля Макрона на выборах.
На прощание он подарил своему гостю небольшой бронзовый бюст де Голля, который всегда оставался на рабочем столе в его кабинете - будь то в парижской мэрии или в Елисейском дворце. По словам его дочери Клод, покойный президент очень дорожил этим бюстом и хотел своим подарком подчеркнуть преемственность республики вне зависимости от политических барьеров.
Хотя официально это еще не подтверждено, ожидается, что похороны Ширака пройдут до конца дня на кладбище Монпарнас. В этом парижском некрополе похоронены Ги де Мопассан, Жан-Поль Сартр и другие известные писатели, деятели искусств Франции. Президент упокоится рядом со своей старшей дочерью Лоранс, безвременно ушедшей из жизни три года назад.