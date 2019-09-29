Лидеры еврейских религиозных организаций России поздравили общину с Рош ха-Шана

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Главы крупнейших еврейских религиозных и общественных организаций выступили с обращениями к общине по случаю праздника Рош ха-Шана (на иврите - "голова года"), знаменующего начало 5780 года по иудейскому календарю. В 2019 году он отмечается евреями 30 сентября и 1 октября.

Главный раввин России Берл Лазар напомнил о религиозном содержании праздника.

"Почему мы празднуем именно эту дату - шестой день от начала Творения? <...> В течение первых пяти дней Творения Бог создал <...> звезды и планеты, различные горные породы, всевозможные виды растений и животных. А на шестой день был сотворен человек - первая индивидуальность в этом мире. Это и была истинная цель сотворения мира: перед человеком была поставлена задача объединить все множества вокруг себя, завести механизм мира множеств, обеспечить его работу как единого организма - своего рода "сверх-индивидуальности", служащей Богу!" - цитирует раввина сообщение пресс-службы Федерации еврейских общин России (ФЕОР).

Он добавил, что, согласно традициям иудаизма, в праздничные дни "Бог дает каждому человеку новые задания, побуждает его принимать новые решения и одновременно дает новые возможности, чтобы выполнять свою миссию на земле. Это и не удивительно: ведь с каждым новым годом человек обретает больше опыта, больше духовности, более глубокое понимание вечных ценностей", - говорится в его обращении, приведенном пресс-службой.

Президент ФЕОР раввин Александр Борода считает, что праздник Рош ха-Шана напоминает о ценностях всего человечества. "Всевышний создал человека по своему образу, дал нам свободу выбора, подарил нам Землю, наказал разумно и милосердно обращаться с ней, и, главное, любить и беречь друг друга. Рош ха-Шана напоминает нам о том, как много нас объединяет. <...> Только вместе, общими силами нам удается строить гармоничное и счастливое общество, в котором каждому из нас хочется жить", - передает его слова пресс-служба ФЕОР.

Президент Совета раввинов Европы, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт призвал своих единоверцев к размышлению о своей жизни и ответственности за ее ход. "Для каждого еврея важно в дни раскаяния между Рош ха-Шана и Йом Кипуром (на иврите - "День прощения", посвященный тому, как Моисей получил от Господа новые скрижали Завета - прим. ТАСС) не только раскаяться в своих грехах и попросить прощения у Всевышнего, но и проанализировать свой прошлый год, суметь признать свои ошибки и взять полную ответственность за свою жизнь - как за ее счастливые моменты, так и за свои проступки. Именно мудрость принятия ответственности позволяет нам становится лучше. Я желаю, чтобы новый год стал для вас временем духовного роста, открытия новых горизонтов и невероятных свершений", - приводит слова раввина его пресс-служба.

Традиции праздника

Отсчет дней нового года по еврейскому календарю начинается в новолуние осеннего месяца тишрей, который обычно приходится на сентябрь или октябрь. В 2019 году начало этого месяца, согласно информации пресс-службы ФЕОР, выпадает на 30 сентября и 1 октября, так как в использующемся в иудаизме лунно-солнечном календаре сутки начинаются с захода солнца. В этот день Бог создал прародителя человечества Адама, и в этот же день за нарушение данного Богом запрета вкушать плоды Древа познания добра и зла Адам вместе с Евой был изгнан из райского сада. Считается, что с тех пор ежегодно в этот день Всевышний творит суд над человечеством, предопределяя, что должно случиться с миром в наступающем году.

Важнейшая заповедь и традиция этого праздника - слушать, как трубят в шофар (ритуальный музыкальный инструмент из рога животного), звук которого символизирует коронацию Всевышнего как владыки Вселенной.

Во время праздничных трапез в дни начала нового года иудеи соблюдают ряд обычаев, символизирующих желание удостоиться добра и процветания в нем. Хлеб обмакивают в мед, и обязательно окунают в мед яблоки, желая друг другу: "Да будет воля Твоя на то, чтобы новый год был добрым и сладким!". В дни праздника старейшая в столице Московская хоральная синагога проводит праздничные трапезы и молитвы с участием приглашенного кантора и хора, сообщает пресс-служба главного раввина Москвы.