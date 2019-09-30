ВЦИОМ: более половины россиян считают, что нужно изучать иностранные языки

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Большинство опрошенных граждан РФ (63%) считают, что знать иностранные языки важно и нужно, однако изучать их в ближайшее время планируют только 26%. Об этом свидетельствуют имеющиеся в распоряжении ТАСС результаты исследования ВЦИОМ, приуроченного ко Дню переводчика, который отмечается в понедельник.

"Изучение иностранного языка, согласно мнению большинства опрошенных (63%), необходимо в современных условиях. При интенсивности глобализационных процессов, затрагивающих различные сферы общественной жизни, такой тезис вполне оправдан. Чаще всего о необходимости изучать иностранный язык говорят жители Москвы и Санкт-Петербурга (75%), представители женской аудитории (69%), респонденты с высшим или неполным высшим образованием (66%), а также люди в возрасте от 60 лет и старше (71%)", - говорится в документе.

Самым перспективным языком россияне считают английский, с этим согласны 93% россиян, на втором месте - китайский (48%), на третьем - немецкий (32%). В пятерку также вошли французский (21%) и испанский языки (9%). Главными преимуществами, которые дает изучение иностранного языка, по мнению опрошенных, являются возможность общения с иностранцами (36%), возможности для поездок за границу (34%) и использование знаний в работе (33%).

Согласно исследованию, чаще всего респонденты в той или иной мере владеют английским языком (61%).

"Однако свободным владением могут похвастаться только 5% опрошенных, преимущественно те, кому от 18 до 24 лет (15%). <...> Изучают россияне иностранные языки чаще всего самостоятельно, используя самоучители и различные учебные пособия (так ответили 25% из тех, кто в какой-то мере владеет хотя бы одним иностранным языком). Каждый пятый при этом использует мобильные программы и приложения или практикует интернет-курсы (20%). В языковые школы обращались 18% опрошенных, 15% изучали язык при университете на дополнительных курсах, 14% занимались с репетитором", - говорится в материалах.

Примечательно, что опрошенные чаще всего используют свои знания для чтения этикеток на иностранном языке (42%), просмотра зарубежных интернет-сайтов (38%), в поездках (27%) и при обучении (27%). Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 26 сентября среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.