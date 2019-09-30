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В Бангкоке зафиксировали сильный уровень загрязнения воздуха

В 19 районах города индекс качества воздуха повышен до красного уровня

БАНГКОК, 30 сентября. /ТАСС/. Качество воздуха в столице Таиланда ухудшилось в понедельник в несколько раз, в город вернулся смог. Об этом свидетельствуют данные мониторинга уровня загрязнения воздуха World's Air Pollution ("Мировое загрязнение воздуха").

В 19 районах Бангкока индекс качества воздуха повышен до красного уровня и, при норме в 50 пунктов, составляет от 155 до 178, то есть может оказывать негативное влияние на здоровье людей. Входящие в группу риска лица могут испытывать серьезные последствия от нахождения на открытом воздухе.

Обычно пик загрязнения воздуха в Бангкоке приходится на период с декабря по апрель. В это время года нет ветра, и выбросы от автомобилей и предприятий задерживаются в атмосфере.

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Таиланд
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