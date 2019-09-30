Си Цзиньпин воздал почести Мао Цзэдуну и героям революционной борьбы

ПЕКИН, 30 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов/. Председатель КНР, генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Си Цзиньпин в понедельник воздал почести лидеру китайской революции Мао Цзэдуну (1893-1976) и героям революционной и национально-освободительной борьбы, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Глава государства, партии и вооруженных сил посетил Дом памяти (мавзолей) Мао Цзэдуна и принял участие в церемонии возложения венков к Памятнику народным героям на площади Тяньаньмэнь. Эти мероприятия приурочены к отмечаемому 1 октября 70-летию образования Китайской Народной Республики. В масштабной церемонии также приняли участие премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, другие члены высшего руководства Китая. Цветы возложили ветераны, представители Народно-освободительной армии Китая (НОАК), Коммунистического союза молодежи Китая (КСМК), китайских пионеров, других общественных организаций. Торжественная церемония прошла под музыкальное сопровождение военного оркестра НОАК.

Памятник народным героям был построен в 50-х годах в память о героях и жертвах борьбы китайского народа в XIX и XX веках. На пьедестале памятника размещены восемь высеченных из белого мрамора барельефов, отображающих различные эпизоды революционного и национально-освободительного движения, начиная с Первой опиумной войны 1840 года и до основания КНР в 1949 году.