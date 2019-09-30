Решения о штрафах за нарушения при вылове приморских косаток вступили в силу

ВЛАДИВОСТОК, 30 сентября. /ТАСС/. Приморский краевой суд оставил в силе решения суда первой инстанции о назначении штрафов за нарушения правил рыболовства при отлове 11 косаток, содержавшихся в бухте Средней в Приморье. Об этом ТАСС сообщили в понедельник во Фрунзенском районном суде Владивостока и в Приморском краевом суде.

В конце мая 2019 года от Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю в Фрунзенский районный суд Владивостока суд поступили документы по делам об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ (нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство) в отношении юридических лиц ООО "Белый кит", ООО "Афалина", ООО "Сочинский дельфинарий" и ООО "Океанариум-ДВ". Все они были признаны судом виновными, им назначили штрафы от 30 до 56 млн рублей. В общей сложности свыше 150 млн рублей.

"Решения Фрунзенского районного суда о назначении наказания в виде штрафов ООО "Сочинский дельфинарий", ООО "Афалина" и ООО "Океанариум-ДВ" и были оставлены без изменения. Они вступили в законную силу. Документы по ООО "Белый кит" к нам пока не вернулись", - сообщил представитель Фрунзенского суда.

Как подтвердили ТАСС в краевом суде, решение по ООО "Белый кит" также было оставлено без изменений и вступило в законную силу.

С лета 2018 года в бухте Средняя в Приморском крае содержались 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток, однако три белухи и одна косатка пропали. По данным следствия, животных вылавливали с нарушениями, возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова биоресурсов.

В июне животных постепенно начали перевозить на север Хабаровского края для выпуска в естественную среду обитания. Первую группу, состоявшую из двух косаток и шести белух, выпустили в море 27 июня. Трех косаток выпустили 16 июля, еще трех животных - 6 августа. Последнюю группу косаток вместе с шестью белухами выпустили на волю 27 августа. Животных перевозили на автомобилях и с помощью парома по Амуру.