В Забайкалье не подключенными к отоплению остаются 1% домов и три социальных учреждения

ЧИТА, 30 сентября. /ТАСС/. Более 80 жилых домов и три социальных учреждения остаются не подключенными к теплу в Забайкальском крае, где отопительный сезон начался в середине сентября. Об этом в понедельник сообщила глава министерства ЖКХ края Евгении Батуевой.

"Из 1632 социально значимых объектов в Забайкальском крае не подключены три, все из-за проведения в них капитального ремонта. Из 7,6 тыс. жилых домов не подключен 81 дом, большинство, 76 домов, - в поселке Новая Чара (на севере региона - прим. ТАСС). Планируемая дата подключения - 30 сентября", - сказала Батуева на оперативном заседании исполнительной власти региона.

По ее словам, нормативный запас топлива обеспечен во всех муниципалитетах Забайкалья, кроме Тунгокоченского района и города Балей. В Тунгокоченском районе запаса угля хватит на четверо суток, в Балее - на шестеро суток. Проблема недостатка топлива решается.

Отопительный сезон повсеместно начался в Забайкальском крае с 19 сентября. Неделю назад без отопления в регионе оставались 8% домов и 5% социальных учреждений. Речь шла о 602 домах и 82 соцобъектах. Губернатор Александр Осипов поручил Батуевой лично контролировать ход работ.

По данным синоптиков, температура в наиболее населенных центральных районах Забайкальского края составляет 12-16 градусов тепла, на юго-западе региона она достигает 20 градусов, при этом на севере - около 5 градусов выше нуля. По ночам температура в центральных и юго-западных районах опускается до плюс 5-10 градусов.