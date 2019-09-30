В Красноярске на месте казарм начала XX века создадут исторический центр

КРАСНОЯРСК, 30 сентября. /ТАСС/. Исторический центр будет создан в Красноярске на улице Малиновского, где расположены дома, построенные в 1900-1910-х годах и известные как "колчаковские казармы". Об этом ТАСС сообщил заместитель министра строительства края Евгений Ганчуков.

Строительство военного городка в Красноярске началось в 1908 году после передислокации в город из Владивостока 8-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии. Городок строился около 10 лет. В годы Гражданской войны здесь размещались части армии Александра Колчака.

"Для памяти всех поколений эти казармы Колчака, будут не просто сохранены, но и облагорожены. Там будет создаваться нечто как культурно-историческое место, такие концепции разрабатываются", - сообщил Ганчуков. Он отметил, что земля на улице Малиновского находится в федеральной собственности. "Мы дали свои предложения Федерации об оснащении этой земли сетевой инфраструктурой. Потому что бюджету края в одиночку освоение этих земель не потянуть", - подчеркнул замминистра и добавил, что строительство на этой территории не будет хаотичным. "Почему я и говорю о создании культурно-исторического центра", - пояснил он.

По его словам, начало реализации проекта может начаться в 2020 году, но для реализации проекта необходимо внести изменения в генеральный план Красноярска.

В 1919 году по указу Колчака в домах на теперешней улице Малиновского, построенных в начале XX века, размещался Сибирский стрелковый полк. В 1930-е годы там работала школа авиаторов и база связистов. В годы Великой Отечественной войны там размещалось эвакуированное Киевское зенитно-ракетное училище. В начале этого века на улице Малиновского произошло несколько пожаров, а дома стали признавать аварийными.