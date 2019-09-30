Москалькова разбирается в проблеме срыва поставок в регионы лекарства для онкобольных

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова разбирается в проблеме, связанной со срывом поставок в ряд российских регионов жизненно необходимого для онкобольных препарата бевацизумаб. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе омбудсмена.

Как пояснили в пресс-службе, в отделе защиты медико-социальных прав аппарата уполномоченного находится на контроле обращение одного из региональных омбудсменов "по вопросу нарушения сроков поставки в большинстве субъектов РФ лекарственного препарата с международным непатентованным наименованием бевацизумаб, жизненно необходимого для лечения онкобольных граждан".

В связи с этим Москалькова направила обращение в Министерство здравоохранения РФ "с просьбой урегулировать сложившуюся негативную ситуацию с обеспечением данным лекарственным препаратом". "По информации Минздрава России, в Республике Дагестан, Чувашской Республике, Республике Коми, Краснодарском крае, Московской, Рязанской, Ульяновской и Свердловской областях, а также в Санкт-Петербурге факт нарушения сроков поставки лекарственного препарата бевацизумаб под торговым наименованием "Авегра" подтвердился. Причиной нарушения сроков поставки явилось его отсутствие у производителя и поставщиков, в отношении поставщиков проводилась претензионная работа в соответствии с условиями контрактов", - проинформировали в пресс-службе омбудсмена.

"Учитывая, что проблемам в сфере охраны здоровья граждан мною уделяется особое внимание, в августе сего года в Минздрав России направлено обращение по вопросу срыва государственных закупок жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов из-за несостоявшихся аукционов по ряду причин, в том числе из-за определения низкой начальной максимальной цены контракта, устанавливаемой госзаказчиком. В настоящее время ожидается поступление информации из министерства", - сказала ТАСС Москалькова. "По результатам анализа поступившей информации при необходимости будет подготовлено обращение в Генеральную прокуратуру РФ ", - заверила она.

Кроме того, в пресс-службе омбудсмена сообщили об итогах прокурорской проверки, организованной по обращению Москальковой в связи с нарушением трудовых прав младшего медицинского персонала городской больницы Анжеро-Судженска (Кемеровская область). В информации, поступившей уполномоченному, речь шла о недостаточной укомплектованности учреждения младшим медицинским персоналом, необоснованным увеличением объема работ медсестер, возложении на уборщиков обязанностей санитаров.

По итогам проверки эти факты "нашли свое подтверждение", начальнику департамента охраны здоровья населения Кемеровской области и главврачу больницы были внесены представления с требованиями об устранении нарушений закона, а также приняты решения о возбуждении уголовных дел из-за нарушений трудового законодательства, санитарных норм.