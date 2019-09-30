Синоптики заявили, что тайфун "Митаг" пройдет мимо Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 30 сентября. /ТАСС/. Тайфун "Митаг" в начале октября выйдет на юг Японского моря, но его траектория пройдет через Японию и не заденет Приморский край, сообщил ТАСС в понедельник глава Приморского гидрометцентра Борис Кубай.

В конце прошлой недели ТАСС сообщал о безымянной тропической депрессии, которая превращалась в тайфун в приэкваториальной зоне Тихого Океана. По предварительным расчетам, она должна была уйти на восток, либо южнее Японии, либо через нее. Однако вероятность изменения траектории в сторону Приморья оставалась.

"3 октября тайфун выйдет в Корейский пролив на крайнем юге Японского моря. Дальше на север он пойти не может, и единственный путь для него - только прижимаясь к японскому острову Хонсю двигаться в северо-восточном направлении и далее - вдоль Курильских островов на Камчатку", - рассказал Кубай.

Он отметил, что для Приморского края два погодных фактора сложились удачно. Первый из них - сильный антициклон, который господствует над краем, и второй - отсутствие для "Митага" возможностей регенерации. Обычно тайфуны, приближаясь к Японскому морю, регенерируют за счет атмосферных фронтов, но в этот раз атмосферный фронт опаздывает примерно на сутки. В связи с этим тайфун будет уже ослабленным и не сможет преодолеть сопротивление антициклона.

В июле и августе обильные дожди вызвали мощный паводок в Амурской области и Еврейской автономной области, Приморском и Хабаровском краях. В Приморском крае дожди шли на протяжении практически всего августа, что привело к многочисленным разрушениям дорог, подтоплениям жилых домов, в том числе в Уссурийске, сходу селей во Владивостоке. Всего, по данным властей, с 19 июля в крае оказались подтоплены 17 муниципальных образований, 47 населенных пунктов, 1 тыс. 300 домов и 7 тыс. 380 придомовых территорий с населением 13 тыс. 195 человек.