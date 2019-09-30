Эксперты: врачи должны участвовать в создании правовой базы по наркосодержащим препаратам

МОСКВА, 30 сентября. /Корр. ТАСС Кристина Марченко/. Российские врачи зачастую опасаются назначать обезболивающие наркосодержащие препараты из-за страха уголовной ответственности в случае ошибки. Опрошенные ТАСС юристы считают, что решить эту проблему можно путем декриминализации врачебной ошибки, а также создания правовой базы по этой категории лекарств с непосредственным участием медицинских специалистов.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ранее заявлял, что врачи не должны бояться выписывать наркотические обезболивающие. По его словам, соответствующая доработка законодательства уже идет.

В чем же проблема?

Согласно статистике Минздрава, больше трети докторов признаются, что боятся преследования из-за назначения сильных обезболивающих, рассказал ТАСС юрист, член коллегии адвокатов Москвы, Асад Юсуфов. "Почти треть врачей не уверены в том, что назначение наркотических анальгетиков оправдано, а более 15% заявили, что не знают, как помогать при болевом синдроме. Почти все жаловались на бюрократию - чрезмерное количество бумаг, которые нужно заполнить при выписке рецепта на наркотики", - рассказал адвокат, в частности специализирующийся на правовой помощи пациентам и медикам.

Боязнь уголовной ответственности при выписке наркосодержащих препаратов не только не дает медицинскому работнику полноценно делать свою работу, но и сказывается на здоровье самого пациента, отметил юрист, доцент кафедры судебной медицины и медицинского права Московского государственного медико-стоматологического университета имени А.И. Евдокимова Иван Печерей. "Врач не должен работать под гнетом боязни совершить ошибку. Как следствие, это негативно сказывается на пациентах", - поделился он в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Сегодня врач несет уголовную ответственность, но никто не несет дисциплинарную ответственность за то, что нет конкретных правил и условий использования, применения препаратов и выписки рецептов... которые были бы жестко регламентированы и подчинялись унифицированным требованиям общефедерального уровня. Сегодня эти правила отсутствуют. Есть общие концепции, рекомендации, приказы инструкции... нет самого главного нормативного закрепления соответствующих правил - на федеральном уровне", - пояснил ТАСС адвокат Тимур Маршани.

Как решить?

В первую очередь, считает Тимур Маршани, следует создать правовую базу, регулирующую учет, хранение, распространение и применение наркосодержащих препаратов. Однако обсуждение и принятие нормативно-правовых документов должно обязательно проходить при участии врачей, на которых это законодательство будет распространяться.

"Врачи-клиницисты должны привлекаться на ранних этапах законотворческой деятельности и условиях выработки, закрепления, внедрения нормативов и рекомендаций, которые в дальнейшем будут применяться для нормативного закрепления тех или иных условий выдачи рецептов, хранения препаратов, ограниченных в гражданском обороте, и препаратов, которые подлежат строгому учету, в том числе наркосодержащих, - отметил он. - Мы сегодня, когда применяем тот или иной закон, мы не привлекаем лиц, которые будут являться исполнителями этого закона, лиц, деятельность которых регламентируется этим законом".

При этом важно создать максимально обширную базу информационного материала по этому направлению, которая будет в дальнейшем применяться для разработки типовых правил и регламентаций, носящих обязательный для всех характер. "Должна быть доктринальная выработка конкретных правовых нормативных актов, подзаконных актов, которые будут вырабатываться совместно с департаментами здравоохранения РФ. То есть не может быть региональных правил, не может быть правил отдельных у субъекта РФ. Это общефедеральный уровень. Должно быть четкое разграничение полномочий между субъектами РФ и федеральным центром, что является прерогативой исключительно федерального уровня", - пояснил юрист.

"Процедуру выписки наркотических лекарственных препаратов необходимо упростить и декриминализовать ошибки, связанные с выпиской лекарственных препаратов", - поддержал Маршани юрист Иван Печерей.

Кроме того, по словам Маршани, не должно быть и предвзятости к медикам при расследовании уголовных дел, касающихся врачебных ошибок. Нужно понимать, что учитываться должны приоритеты не только пациента, но и врача. "У нас все забывают, что врачи тоже живые люди, а не биороботы, которые только должны выписывать рецепты и лечить. За спиной у него [медика] не должен в ухо дышать следователь, который всячески пытается врача уязвить и посадить на скамью подсудимых", - сказал он.

"Необходимо также внести изменения в приказ Минздрава от 14 января 2019 года "Об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения", упрощающие процедуру назначения врачами обезболивающих наркосодержащих препаратов", - заключил адвокат Асад Юсуфов

Защита прав пациентов

Президент Лиги защиты пациентов Александр Саверский в свою очередь отмечает, что от пациентов поступает множество жалоб в связи с невозможностью получить обезболивающее из-за боязни врачей его выписывать. По его словам, решить эту проблему можно уточнив в уголовном кодексе (УК), что ответственность за хранение и использование наркосодержащих препаратов не распространяется на медицинского работника. "Поскольку одновременно есть право на обезболивание [у пациента] и ответственность за оборот наркосодержащих препаратов, психотропных, которые решают эту проблему [у врача], соответственно, право на обезболивание постоянно подвергается нарушению. Пока мы это не уберем из УК, ничего не изменится, - считает президент Лиги защиты пациентов. - Следует исключить из уголовного кодекса ответственность врачей, там должна быть оговорка, что данная норма не распространяется на осуществление медицинской деятельности".

Кроме того, препараты этой группы иногда не выписываются в связи с тем, что врач не всегда может в полном объеме оценить боль пациента, а также не всегда есть желание заниматься оформлением всех документов в случае их назначения. "Поскольку боль... в огромной степени определяется со слов самого пациента, врачи не могут подтвердить ее или опровергнуть какими-то определенными способами. У них нет индикаторов оценки или объективирования боли, еще поэтому не назначают обезболивающее, - поделился Саверский. - А еще надо форму [на препарат] правильно заполнить".

"Нужно ситуацию менять, но начинать надо с того, чтобы убрать уголовную ответственность", - заключил Саверский.