{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Электроснабжение полностью восстановлено на Тенерифе

Авария на подстанции Red Electrica могла стать причиной проблем с электричеством

МАДРИД, 30 сентября. /ТАСС/. Специалисты смогли полностью восстановить электроснабжение на острове Тенерифе (автономное сообщество Канарские острова). Об этом говорится в сообщении в Twitter компании Red Electrica.

"Свет снова вернулся на остров Тенерифе", - отмечается в публикации. "Мы смогли полностью восстановить электроснабжение, - уточнили в компании. - Мы сожалеем обо всех неудобствах".

В воскресенье местные власти объявили о том, что нарушение энергоснабжения привело к отключению света на всем острове. Несмотря на это, ситуация не отразилась на работе аэропортов на Тенерифе.

Причиной проблем с электроснабжением могла стать авария на подстанции Red Electrica.

Теги
Испания
Дело священника Николая Стремского
Воспитанники священника Николая Стремского отрицают написание доноса на него
Они также не верят в предъявленное священнику обвинение и считают его клеветой
Читать полностью