Электроснабжение полностью восстановлено на Тенерифе

МАДРИД, 30 сентября. /ТАСС/. Специалисты смогли полностью восстановить электроснабжение на острове Тенерифе (автономное сообщество Канарские острова). Об этом говорится в сообщении в Twitter компании Red Electrica.

"Свет снова вернулся на остров Тенерифе", - отмечается в публикации. "Мы смогли полностью восстановить электроснабжение, - уточнили в компании. - Мы сожалеем обо всех неудобствах".

В воскресенье местные власти объявили о том, что нарушение энергоснабжения привело к отключению света на всем острове. Несмотря на это, ситуация не отразилась на работе аэропортов на Тенерифе.

Причиной проблем с электроснабжением могла стать авария на подстанции Red Electrica.