ГИБДД даст возможность будущим водителям оспорить результаты экзаменов

"Проектом постановления вводится механизм аннулирования результатов проведенных экзаменов, который позволит, например, отменить отрицательную оценку в случае удовлетворения жалобы на неправомерные действия экзаменатора во время проведения экзамена, - сказал он. - Мы рассчитываем, что это позволит повысить качество оценки навыков и умений, приобретенных будущими водителями в процессе обучения в автошколе, а также сместить акцент на максимальную адаптацию к управлению автомобилем в реальных дорожных условиях".

По словам Черникова, соответствующий проект постановления, предусматривающий изменения в правила проведения экзаменов на водительские права, в том числе слияние "площадки" и "города", внесен на рассмотрение в правительство.

"Хочу сказать, что предлагаемые изменения направлены на проверку умений и навыков управления автомобилем, приобретенных кандидатом в водители в процессе обучения, в условиях реальной дорожной обстановки. Именно поэтому изменяются требования к маршрутам проведения экзаменов, которые должны содержать не только определенный набор улично-дорожной сети, дорожных знаков и разметки, но также могут включать в себя и закрытые площадки, автодромы и участки дорог с малоинтенсивным движением", - отметил Черников.

Он уточнил, что также изменяется подход к применению испытательных маршрутов. Если сейчас во время экзаменов последовательность поворотов и разворотов определяется заранее, то, по новым правилам, их последовательность будет определяться экзаменатором в процессе экзаменов. "При этом заранее будет определен и размещен в интернете и на информационных стендах подразделения перечень дорог, улиц или их участков, а также территорий, на которых будет проводиться практический экзамен", - добавил глава ГИБДД.