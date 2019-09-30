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ГАИ предлагает выдавать медсправки водителям после прохождения диспансеризации

Сейчас водители проходят медкомиссию при поступлении в автошколу, при получении и замене водительского удостоверения

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. ГИБДД предлагает выдавать медицинские справки для получения и переоформления водительских прав после прохождения диспансеризации в рамках национального проекта "Здоровье", в таком случае проходить медкомиссию будет не надо. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

"Мы вышли с предложением в правительство РФ об оформлении медицинской справки водителя после прохождения ежегодной диспансеризации населения в рамках нацпроекта "Здравоохранение", - сказал он.

Согласно действующим правилам, сейчас водители проходят медкомиссию при поступлении в автошколу, при получении водительского удостоверения, при замене водительского удостоверения после истечения срока его действия (удостоверения выдаются на 10 лет), при возврате удостоверения, если гражданина лишил суд права управления автомобилем.

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