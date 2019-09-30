Соревнования по паркуру прошли в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 30 сентября. /ТАСС/. Первый фестиваль уличной культуры прошел на всесезонном курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии с участием порядка 200 человек, сообщила в понедельник пресс-служба АО "Курорты Северного Кавказа".

"Соревнования по паркуру прошли на "Архызе" впервые, но при этом собрали на курорте порядка 200 человек, большая часть которых - зрители. Мы были рады видеть интерес к уличному искусству среди наших гостей. В планах компании - развитие направления на курортах Северного Кавказа в качестве летней площадки отдыха", - сказал генеральный директор компании Хасан Тимижев, чьи слова приводит пресс-служба.

Соревнования прошли в дисциплинах "спидран", где определенная дистанция преодолевалась на скорость, и "фристайл", где оценивалась техника и стиль. В категории "спидран" первым стал Александр Русанов, второе место занял Алексей Талалаев, третью строчку занял Максим Ельчин. Победу в "фристайле" заполучил Александр Бойко, второе место досталось Алексею Талалаеву, тройку лидеров замкнул Хампаш Бачигов.

Всего в соревнованиях состязались более 80 участников из регионов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Организаторы подготовили для гостей мастер-классы по воркауту, хождению по стропе, граффити и каллиграфии.