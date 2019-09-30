В Русском союзе Латвии заявили, что никогда не смирятся с запретом русского языка в школах

РИГА, 30 сентября. /ТАСС/. Русский союз Латвии (РСЛ) в ходе очередной акции протеста в защиту образования на русском языке 5 октября намерен заставить власти страны признать право русскоязычного меньшинства на получение образования на родном языке. Об этом корреспонденту ТАСС заявил в понедельник сопредседатель правления РСЛ Мирослав Митрофанов.

"Цель - продемонстрировать правительству, что русские не сдаются и никогда не согласятся с отказом от использования родного языка в системе образования, - сказал он. - Наша цель - заставить власти по другому посмотреть на отношения латвийского большинства и русского меньшинства и признать, что у русских есть право на получение образования на родном языке, на достойную равноправную жизнь в своей стране".

Он назвал катастрофой уничтожение русского образования в республике. "То, что латвийские власти решили уничтожить русское образование - это катастрофа, - заявил Митрофанов. - Это ведет к маргинализации [русскоязычных детей] и неравным условиям конкуренции на рынке труда".

В акции протеста 5 октября, по оценкам Митрофанова, примут участие от 1 тыс. до 3 тыс. человек.

Ранее председатель РСЛ Татьяна Жданок сообщила, что 5 октября в Риге пройдет шествие защитников русских школ от Ратушной площади в центре города до здания кабинета министров.

В сентябре правящая коалиция в Латвии поддержала полный переход всего образования в стране на государственный язык. Как заявил генсекретарь национального объединения "Все для Латвии! - Отчизне и свободе / Движение за национальную независимость Латвии" Райвис Зелтитс, соглашение было достигнуто в ходе обсуждения инициативы обязать самоуправления обеспечить образование на государственном языке в каждом муниципальном дошкольном учреждении, если того требуют родители ребенка.

Реформа образования

С 1 сентября в Латвии вступили в силу принятые правительством "Положения о национальных руководящих принципах дошкольного образования и моделях программ дошкольного образования". По этому документу, дошкольные учреждения, которые ведут образование на русском языке, должны оказывать содействие детям в освоении национальной культуры и латышского языка. Для детей от пяти лет основным средством общения в саду станет латышский язык, если это не занятия по культуре России.

Согласно закону о реформе, русскоязычные школы начали переход на преподавание большинства предметов на латышском языке. Уроки на русском оставили лишь для нескольких предметов, связанных с культурой и историей. Все это вызвало волну недовольства русскоязычных жителей Латвии, которые составляют 40% населения. Защитники русских школ провели множество массовых митингов, шествий и акций в знак протеста против реформы.

Также в Латвии с начала 2019 года введен запрет на обучение на русском языке в частных вузах и колледжах. Эти учебные заведения, наряду с государственными, должны реализовывать программы обучения только на латышском языке или на одном из других официальных языков ЕС, к которым русский не относится.