Минтруд предупредил о мошенниках, предлагающих пособия от имени министерства

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Рассылки от имени Минтруда с предложением якобы "вывести пособия" в размере 115 тыс. рублей организованы мошенниками и не имеют отношения к министерству. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда в понедельник.

По данным пресс-службы, через мессенджеры неизвестными от имени ведомства рассылается объявление, которое сообщает о некоем "выводе денежного пособия на сумму 115 тыс. рублей от Министерства труда и социальной защиты России" для граждан, работавших в 1991-2019 годах.

"Минтруд России сообщает, что информация о "выводе пособий" для работавших граждан, [которая ранее распространялась неизвестными через мессенджеры, через фейковую страницу в социальной сети Facebook], является недостоверной. Рекомендуем быть бдительными и не оставлять свои персональные данные на сомнительных ресурсах", - говорится в сообщении.

Рассылки сообщений гражданам Минтруд России не осуществляет, отметили в пресс-службе.