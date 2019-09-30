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В 10 регионах Центральной России объявили "желтый" уровень погодной опасности

Синоптики прогнозируют дожди и сильный ветер

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Синоптики предупреждают о потенциально опасных погодных условиях в 10 регионах Центрального федерального округа (ЦФО) в понедельник в связи с сильным ветром и затяжными дождями, сообщает Гидрометцентр России в понедельник.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра, сильный ветер прогнозируется в Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской областях до 21:00 понедельника, в Ивановской - до 09:00 вторника, в Рязанской - до 05:00 вторника, в Тульской - до 23:00 вторника. В Москве и Подмосковье непогода будет наблюдаться до 09:00 среды.

Кроме того, предупреждение о потенциальной опасности погоды объявлено в Калужской, Рязанской и Тульской областях в связи с интенсивными дождями до вторника.

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