Моряки горевшего в Норвегии российского траулера вернутся в Россию 2 октября

МУРМАНСК, 30 сентября. /ТАСС/. Моряки, находившиеся на загоревшемся в норвежском порту Тромсе рыболовном траулере, вернутся домой 2 октября по копиям утраченных документов, сообщили в понедельник ТАСС в компании-судовладельце "Мурманский траловый флот" (входит в группу компаний "Норебо").

"Планируем, что моряки вернутся домой 2 октября", - сказал собеседник агентства.

В компании отметили, что моряки вернутся домой одной группой. "Поскольку пересекать границу они будут по спискам с копиями документов, которые были утрачены во время пожара на судне, было поставлено условие, что они должны вернуться одной группой", - сказал представитель судовладельца.

Пожар на борту траулера "Бухта Наездник" произошел в порту Тромсе в Норвегии 25 сентября. Днем позже судно было притоплено, чтобы погасить огонь водой. Все 29 членов экипажа были эвакуированы с борта на берег и позднее размещены в гостинице.

Сотрудники Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ проводят доследственную проверку по факту пожара.