В ЕС прокомментировали ситуацию вокруг телеканала "112 Украина"

БРЮССЕЛЬ, 30 сентября. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Евросоюз в соглашении об ассоциации ЕС - Украина придает первостепенное значение свободе средств массовой информации. Об этом корреспонденту ТАСС заявил в понедельник представитель ЕС, комментируя решение Национального совета по телевидению и радиовещанию Украины о лишении телеканала "112 Украина" лицензий на эфирное вещание.

Телеканал "112 Украина" лишили лицензий на эфирное вещание. Что будет дальше?

"В соответствии с соглашением об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, ЕС придает первостепенное значение независимости, свободе выражения мнений и СМИ, в том числе региональных", - сказал он.

Представитель ЕС отметил, что в Брюсселю известно о решении Нацсовета. "Мы знаем, что 26 сентября 2019 года Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины не продлил срок действия лицензий на цифровое эфирное вещание пяти региональных компаний, вещающих под названием "", в связи с нарушением действующего законодательства Украины", - добавил он.

Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины лишил в четверг все пять телекомпаний, входящих в холдинг "112 Украина", лицензий на эфирное вещание на всей территории страны. По мнению Нацсовета, они нарушали программную концепцию вещания в течение многих лет, несмотря на то, что им неоднократно ранее выносились предупреждения.

Телеканал назвал решение регулятора незаконным и заявил, что рассматривает такие действия как "жесткую цензуру, подвергающую большим сомнениям наличие свободы слова на Украине". Генеральный продюсер "112 Украина" Артем Марчевский, комментируя решение, заявил о намерении "информировать об этом факте беззакония международные структуры". Телеканал также намерен оспаривать решение Нацсовета в суде.