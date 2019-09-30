Артисты пяти театров КЧР прошли профессиональное обучение в рамках Года театра

ЧЕРКЕССК, 30 сентября. /ТАСС/. Образовательная программа "Театральная лаборатория "Открытая сцена" была организована в Карачаево-Черкесии (КЧР) для работников пяти региональных театров в рамках Года театра, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе главы и правительства КЧР.

"В Карачаево-Черкесии в рамках Года театра прошла масштабная творческо-образовательная программа "Театральная лаборатория "Открытая сцена". Артисты национального театра республики впервые стали участниками творческой лаборатории и получили возможность повышения профессионального роста", - говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, артисты пяти театров республики приняли участие в режиссерских мастер-классах, прошли курсы по сценической речи, движению и пластике, а также по актерскому мастерству. Состоялись лекции по сценографии и созданию театрального костюма. Своим опытом с артистами поделились педагоги ГИТИСа, МГИМО, МГУ и Высшей школы сценических искусств.

"Для театров малых городов работа в режиме Лаборатории - это еще и уникальная возможность попробовать свои силы в импровизации, в образах или ролях, которых, как правило, очень мало или почти нет в их репертуарах: речь идет именно о современной драме, новом языке, который может вести диалог со зрителем об актуальных проблемах", - сказал художественный руководитель телеканала "Театр" и медиа-проекта "Артист" Александр Мягченков, слова которого приводит пресс-служба.

КЧР занимает второе место в России после Дагестана по числу национальных театров, существующих на территории региона. В республике работают пять театров: русский, карачаевский, черкесский, абазинский и ногайский.