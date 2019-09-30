Глава Саранска поручил не давать отопление в здание мэрии до поступления тепла во все дома

ТАСС, 30 сентября. Глава городского округа Саранск Петр Тултаев в понедельник на оперативном совещании в мэрии распорядился не включать отопление в здании администрации, пока не будут подключены к теплу все дома и решены все возникшие проблемы, сообщила журналистам пресс-служба администрации.

"Пока во всех домах теплоснабжение не нормализуется, в здание администрации города подачу тепла не начинать", - сказал Тултаев.

Как отметила на совещании начальник городского управления образования Оксана Шуляпова, все детские сады и школы в городе обеспечены теплом. По словам первого заместителя главы городского округа Саранск Игоря Бутяйкина, не подключенным к теплу из-за аварии остается один дом по улице Московской, при этом жильцы некоторых домов жалуются на отклонения нормативных параметров теплоносителей.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города, отопление в домах и соцобъектах Саранска начали включать 24 сентября.