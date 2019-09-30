Джонсон отверг обвинения журналистки The Sunday Times в сексуальных домогательствах

ЛОНДОН, 30 сентября. /ТАСС/. Канцелярия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона назвала ложью прозвучавшие в адрес главы правительства обвинения в сексуальных домогательствах. Ее заявление, которое приводит телеканал Sky News, последовало после того, как сотрудница газеты The Sunday Times в своей воскресной колонке написала о том, что нынешний премьер трогал ее за ногу во время обеда, состоявшегося около 20 лет назад.

"Эти обвинения не соответствуют истине", - сообщил телеканалу представитель премьер-министра. Глава Минфина Великобритании Саджид Джавид в интервью Sky News также подтвердил, что "имел разговор с премьер-министром, совершенно ясно заверившим, что эти обвинения - неправда".

Журналистка и бывшая модель Шарлотт Эдвардс вспоминает эпизод, который произошел в конце 1990-х или начале 2000-х годов, когда она только начинала свою карьеру в качестве газетного репортера. По ее словам, она сидела за столом рядом с Джонсоном, который в то время был главным редактором журнала The Spectator, пила вино и внезапно почувствовала, как ее сосед незаметно для окружающих положил руку ей на бедро и сжал его. Это заставила женщину напрячься и замереть, однако тогда она ничего не сказала Джонсону. "Если премьер-министр не помнит о произошедшем, то это значит, что моя память намного лучше, чем его", - сказала Эдвардс Sky News.

Согласно воспоминаниям Эдвардс, она рассказала о произошедшем девушке, сидевшей по другую сторону от Джонсона, по словам которой тот трогал и ее бедро. Обе после этого даже в шутку предположили, что Джонсон пытался удержать равновесие, схватившись руками за ноги обеих соседок. Эдвардс пишет, что решила рассказать о своем опыте по случаю второй годовщины начала кампании против сексуальных домогательств #MeToo. При этом публикация также совпала по времени с началом ежегодной конференции Консервативной партии, которую в июле этого года возглавил Джонсон.

Наступление на Джонсона

Вокруг премьера разгорается сразу несколько громких скандалов. Помимо сексуальных домогательств, он подозревается в злоупотреблении служебным положением во время пребывания на посту мэра Лондона в 2008-2016 годах. 22 сентября The Sunday Times сообщила о том, что американская предпринимательница и экс-модель Дженифер Акури благодаря дружескому расположению Джонсона в 2013-2014 годах получила около £126 тыс. ($155 тыс.) в качестве государственных грантов на развитие своего бизнеса, а также была включена в состав трех британских деловых делегаций.

Помимо этого, Джонсону может грозить импичмент после того, как Верховный суд Соединенного Королевства признал незаконным его решение временно приостановить работу парламента в сентябре. Инициативу валлийской партии "Плайд камри", по данным газеты The Sun, сейчас обсуждает оппозиция. Кроме того, Лейбористская партия и "Либеральные демократы" могут инициировать в парламенте голосование по вопросу о доверии правительству Джонсона в самый разгар съезда консерваторов. Крайне напряженная политическая обстановка сложилась в стране в связи с приближающейся датой выхода Великобритании из состава Евросоюза (Brexit), который Джонсон обещает осуществить 31 октября независимо от того, удастся ли ему заключить с сообществом сделку об условиях будущего сотрудничества сторон. Оппозиционные партии и многие соратники самого Джонсона выступают резко против Brexit без сделки и пытаются помешать планам премьера.