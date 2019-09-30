Минздрав намерен создать совет для устранения нарушений в работе частных клиник

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Минздрав заинтересован в сильных частных клиниках и намерен создать координационный совет с представителями общественной организации малого и среднего предпринимательства (МСП) "Опора России" для устранения нарушений в этой сфере. Об этом сообщила в понедельник министр здравоохранения Вероника Скворцова на совместном заседании президиумов правлений "Опоры России" и ассоциации "НП "Опора".

"Мы заинтересованы в сильных частных клиниках, возможно, корпорациях... которые будут опорой российской системы здравоохранения и будут входить в систему государственных гарантий <...> Нам нужна ваша помощь, необходимо вместе с вами создать координационный совет, чтобы с этими со всеми делами вместе разобраться", - сказала она, обращаясь к представителям "Опоры России".

Скворцова отметила, что министерство заинтересовано в том, чтобы в такие советы и комитеты входили ведущие представители "Опоры России" и имели голос в качестве экспертов. Она добавила, что в России лицензировано 69 тыс. частных медицинских организаций, из них, по предварительным расчетам, сильными игроками являются лишь 10-13%.

"Нам надо сделать так, чтобы нам не было стыдно за представителей частной медицины, нам нужно поддержать и сделать вот такие доступные примеры, сконцентрировав свое внимание на сильных представителях частной медицины, и подтянуть всех остальных для того, чтобы население выигрывало от наличия частной медицины", - считает министр.