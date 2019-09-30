Губернатор Вологодской области назначил куратора социального блока

ВОЛОГДА, 30 сентября. /ТАСС/. Руководитель департамента социальной защиты населения Вологодской области Лариса Каманина назначена куратором всего социального блока в правительстве региона. Такое решение принял губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, сообщила его пресс-служба.

"Лариса Владимировна, на посту руководителя департамента соцзащиты вы зарекомендовали себя эффективным и компетентным руководителем, поэтому я принял решение в этот переходный период дополнительно возложить на вас обязанности куратора всего социального блока. В вашем ведении также будут находиться такие важные направления, как образование, здравоохранение, культура и туризм, физкультура и спорт", - привела пресс-служба слова губернатора.

В числе приоритетных задач, стоящих перед социальным блоком правительства, руководитель региона выделил продолжение работы по реализации национальных проектов и социальных программ.

Каманина временно заменила бывшего замгубернатора Олега Васильева, который не был включен в новый состав вологодского правительства, сформированный после вступления в должность вновь избранного губернатора Кувшинникова. Васильев не был включен в новый состав правительства за "нарушение служебной этики", пояснил ранее журналистам губернатор.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе губернатора, не исключено, что Каманина в будущем будет назначена на должность заместителя губернатора области. Она работает в структуре органов социальной защиты населения более 20 лет. Департамент соцзащиты возглавляет с марта 2012 года. В проекте "Команда губернатора: ваша оценка", в ходе которого жители области более шести лет оценивают работу региональных и муниципальных органов власти, департамент соцзащиты получал большое количество положительных отзывов вологжан за эффективно выстроенную систему соцзащиты населения, добавили в пресс-службе.