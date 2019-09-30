Депутат Ресин: строительство последнего храма Михаила Абрамова закончится в 2020 году

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Храм чуда архангела Михаила в Хонех на Борисовских прудах, финансирование строительства которого стало последним проектом погибшего в авиакатастрофе основателя Музея русской иконы Михаила Абрамова, будет достроен в следующем году. Об этом журналистам в понедельник рассказали в пресс-службе куратора программы по строительству православных храмов в Москве, депутата Госдумы Владимира Ресина.

"Храм практически построен, купола с крестами подняты, завершается монтаж кровли и побелка фасадов, ведется прокладка теплопровода. Мы определимся с оставшимися объемами и продумаем организацию работ так, чтобы сдать храм в следующем году", - цитирует пресс-служба Ресина.

По его словам, префектура района Братеево, в котором расположится храм, окажет поддержку приходу храма в организации паломнических маршрутов по Москве-реке до Нагатинского затона, в Коломенское, и, возможно, к Ново-Спасскому монастырю. "Я думаю, что префектура поддержит прихожан и идея паломнических маршрутов не пропадет", - добавил депутат.

Индивидуальный проект храма разработан архитектором Владимиром Медиевским. Одноглавый храм с тремя престолами и пятью куполами будет выполнен из кирпича. Отдельно стоящая колокольня будет построена в форме московской колокольни Ивана Великого. В нижней части строения будет располагаться приходской дом с воскресной школой, а маломобильные граждане смогут подниматься в храм не по главной лестнице, а на специально оборудованном лифте.

Предприниматель, меценат и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в катастрофе легкого вертолета типа Agusta A-109 у греческого острова Порос 20 августа. 25 августа в Москве прошло прощание с ним.