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Девушка устроила откровенную фотосессию в отделе полиции в Москве

В ГУ МВД уточнили, что на фотографиях изображена не действующий сотрудник полиции, а ее сестра

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Столичные полицейские проводят служебную проверку в связи с появлением в интернете откровенных фотографий девушки в форме сотрудницы полиции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"По факту размещенных в интернете фотографий и публикаций из средств массовой информации проводится проверка", - сообщили в столичном главке.

Ранее телеканал "Москва-24" опубликовал откровенную фотосессию девушки в полицейской форме. Фотографии были сделаны в одном из отделов полиции.

По данным пресс-службы столичной полиции, на фотографиях изображена не действующий сотрудник полиции, а ее сестра. По итогам проверки, отметили в столичном главке, будет принято решение о наказании как сотрудницы полиции, так и ее руководства.

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