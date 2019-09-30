В Минюсте рассказали, когда может быть вынесено решение по "делу ЮКОСа"

ГААГА, 30 сентября. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Апелляционный суд Гааги может вынести решение по "делу ЮКОСа" в течение 3-6 месяцев. Об этом заявил в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС заместитель министра юстиции России Михаил Гальперин.

По его словам, российская позиция в деле, в рамках которого бывшие акционеры компании ЮКОС пытаются взыскать с России $50 млрд, "достаточно сильна". Об этом, как обратил внимание Гальперин, в частности, "свидетельствует решение окружного суда Гааги".

"Возможно, судьи в конце [проходящих в понедельник в Гааге] слушаний объявят, когда можно ожидать решение, - отметил замминистра. - Как говорят наши голландские адвокаты, обычно написание решения занимает от 3 до 6 месяцев".

Он выразил надежду, что апелляционный суд поставит точку в этом деле. "Потенциально возможность кассации в Верховный суд Нидерландов сохраняется, - добавил Гальперин. - Это экстраординарный вариант, хотя, наверное, проигравшая сторона к этому механизму обратится".

По его словам, Россия рассчитывает на справедливое решение. "Сегодня фактически три часа иностранные адвокаты перед иностранным судом пытались выяснить содержание норм российского права: что говорилось в законах, что такое инвестиции по российскому законодательству, какой налоговый режим в России, - отметил он, делясь своими впечатлениями от проходящих в Гааге слушаний. - Это явно показывает, что этот спор не имеет никакого отношения к иностранным инвесторам. Фактически это российский налоговый спор, в котором другая сторона, пытаясь "натянуть" международную юрисдикцию и ссылаясь на договор, который Российская Федерация никогда не ратифицировала, хочет выставить себя иностранным лицом и получить защиту".

"По вопросам судей было ясно, что они очень сильно сомневаются в том, что действительно здесь речь идет об иностранном инвесторе, - заметил Гальперин. - Перед нами российские лица, которые проиграли соответствующие дела в российских судах и пытаются придумать, как же им отыграть эту ситуацию в международных судах. Очень надеемся, что голландский суд проявит здесь мудрость и, будучи свободен от каких-либо политических соображений, которые наши оппоненты попытались использовать, все-таки вынесет справедливое решение. Мы считаем, что решение первой инстанции, окружного суда Гааги, вынесенное в 2016 году, должно остаться в силе".