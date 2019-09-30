Штормовой ветер ожидается во вторник в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Штормовой ветер с порывами до 24 метров в секунду ожидается во вторник в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник сообщается на сайте Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

"1 октября в Санкт-Петербурге ожидаются местами сильные дожди, усиление юго-западного, западного ветра 15-20 м/с, в порывах до 24 м/с", - говорится в сообщении.

В связи с непогодой в МЧС рекомендуют парковаться вдали от деревьев и обходить шаткие конструкции. По данным Гидрометцентра России, сейчас в Петербурге 12 градусов тепла и южный ветер 2 м/с.