Приемная дочь обвиненного в педофилии оренбургского священника рассказала о жизни в семье

САРАКТАШ /Оренбургская область/, 30 сентября. /ТАСС/. Совершеннолетние дети арестованного священника из Оренбургской области Николая Стремского заявили, что воспитывались в любви, а наказанием за непослушание в их семье был только труд. Об этом в понедельник сообщила журналистам одна из опекаемых дочерей Наталья Каримова.

"Наказывали трудом, если провинился - иди на кухню мыть посуду, но никогда не было насилия, физически нас не наказывали. Я сама сидела с девочками, которые сейчас являются подростками, папа на них руку никогда не поднимал, даже голос не повышал", - сказала Каримова.

Она отметила, что в семье оренбургского священника мальчиков и девочек воспитывали отдельно. "Мальчики занимались работой по дереву, скотом, хозяйственные были мальчишки, а девочки по хозяйству дома [помогали]: шили, убирали, готовить учились. Готовили нас и к тому, что мы станем матерями, как воспитывать детей объясняли. Никогда нас не били, мы ездили за границу, отдыхали на море, у нас все было, мы никогда ни в чем не нуждались", - поделилась она.

Еще одна приемная дочь священника - Дарья Окунева - воспитывалась в семье Стремского с семи лет. "Воспитывалась до 20 лет, мне очень многое дали, а теперь даже подумать страшно, в чем его [Стремского] обвиняют", - сказала она журналистам.

Приемный сын священника Денис Стремский рассказал журналистам, что представители органов опеки ранее регулярно проводили проверки семьи. "Приходили, беседовали, смотрели, проверки были раз пять-шесть в год из центра реабилитации и органов опеки, особенно, когда мы были маленькие. Мама предупреждала нас о проверках и просила рассказывать правду. Органы опеки приезжали, в том числе по заявлениям, которые завистники и клеветники подавали на папу. Это было постоянно", - сказал Стремский, отвечая на вопрос ТАСС.