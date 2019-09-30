DM: лондонские ювелиры выставили на продажу "перстень Калигулы" за $750 тыс.

По данным ювелиров из компании Wartski, "кольцо Калигулы" в 1637-1762 году находилось в коллекции графа Арундела, став одной из знаменитых "жемчужин Мальборо". Так называлось собрание из 800 драгоценных изделий, собранных политиком Джорджем Спенсером, четвертым графом Мальборо, в конце XVIII - начале XIX века. Они были проданы в 1875 году Джоном Уинстоном Спенсером-Черчиллем, седьмым герцогом Мальборо, Дэвиду Бромилоу из Лестершира за £35 тыс. (£2,2 млн или $2,7 млн по нынешним ценам).

В 1899 году кольцо было выставлено дочерью Бромилоу на торги лондонского аукциона Christie's. После этого его следы теряются, и лишь в 1971 году драгоценная реликвия появляется на аукционе английского дома Sotheby's, где ушла с молотка всего за £750. Затем раритет оказался в одной из частных французских коллекций, в которой и был приобретен ювелирами Wartski, поставщиками королевы Великобритании Елизаветы II и ее сына, наследного принца Чарльза.

По словам директора лондонской ювелирной фирмы Кирана Маккарти, драгоценностей, подобных "кольцу Калигулы", сохранились считанные единицы". И этот гололит из сапфира - "лучший из них", добавил он. Кольцо окажется в центре экспозиции около сотни гравированных драгоценных камней, которая открывается на этой неделе в Лондоне. Все они выставляются на продажу. Цены на них начинаются от £5 тыс. (более $6,1 тыс.). В преддверии уникальной выставки в британскую столицу приехали коллекционеры со всего мира, в том числе из Японии.