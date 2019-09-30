DM: лондонские ювелиры выставили на продажу "перстень Калигулы" за $750 тыс.

ЛОНДОН, 30 сентября. /ТАСС/. Крупное кольцо голубого цвета, вырезанное целиком из сапфира, которое, как утверждают, принадлежало римскому императору Калигуле (12 - 41 гг. н.э.), выставили на продажу лондонские ювелиры за $750 тыс. Об этом сообщает газета Daily Mail.
На грани драгоценного камня, по данным экспертов, изображен профиль его четвертой супруги Цезонии, матери его единственной дочери. Цезония погибла сразу же после убийства императора в результате заговора.
Exquisite 2,000-year-old engraved sapphire ring thought to have belonged to notorious Roman Emperor goes on sale for £500,000 https://t.co/AiuZnEDqrd— Daily Mail Online (@MailOnline) 30 сентября 2019 г.
По данным ювелиров из компании Wartski, "кольцо Калигулы" в 1637-1762 году находилось в коллекции графа Арундела, став одной из знаменитых "жемчужин Мальборо". Так называлось собрание из 800 драгоценных изделий, собранных политиком Джорджем Спенсером, четвертым графом Мальборо, в конце XVIII - начале XIX века. Они были проданы в 1875 году Джоном Уинстоном Спенсером-Черчиллем, седьмым герцогом Мальборо, Дэвиду Бромилоу из Лестершира за £35 тыс. (£2,2 млн или $2,7 млн по нынешним ценам).
В 1899 году кольцо было выставлено дочерью Бромилоу на торги лондонского аукциона Christie's. После этого его следы теряются, и лишь в 1971 году драгоценная реликвия появляется на аукционе английского дома Sotheby's, где ушла с молотка всего за £750. Затем раритет оказался в одной из частных французских коллекций, в которой и был приобретен ювелирами Wartski, поставщиками королевы Великобритании Елизаветы II и ее сына, наследного принца Чарльза.
По словам директора лондонской ювелирной фирмы Кирана Маккарти, драгоценностей, подобных "кольцу Калигулы", сохранились считанные единицы". И этот гололит из сапфира - "лучший из них", добавил он. Кольцо окажется в центре экспозиции около сотни гравированных драгоценных камней, которая открывается на этой неделе в Лондоне. Все они выставляются на продажу. Цены на них начинаются от £5 тыс. (более $6,1 тыс.). В преддверии уникальной выставки в британскую столицу приехали коллекционеры со всего мира, в том числе из Японии.