РФ и Китай выступили с критикой инициативы ICAO по сборам с авиакомпаний за выбросы CО2

ОТТАВА, 30 сентября. /ТАСС/. Россия и Китай выступили с совместной критикой инициативы Международной организации гражданской авиации (ICAO) по внедрению компенсационной системы, предусматривающей обязательные сборы с авиакомпаний за выбросы углекислого газа при выполнении международных полетов. Как сообщил в понедельник корреспонденту ТАСС глава российской делегации, заместитель министра транспорта РФ Александр Юрчик, соответствующее заявление было сделано в рамках 40-й сессии Ассамблеи организации в канадском Монреале.

"В Монреале мы сделали совместное заявление в отношении справедливости и эффективности глобального рыночного механизма для международной гражданской авиации под названием "Система компенсации и сокращения выбросов углерода (CORSIA)", а также представили на рассмотрение Ассамблеи согласованный ранее на переговорах в Пекине совместный рабочий документ под названием "Перспективы относительно справедливого и объективного варианта внедрения CORSIA", - сказал он. Замминистра добавил, что "российско-китайскую инициативу также поддержала Индия".

"Мы считаем, что предлагаемый вариант глобальной системы рыночных мер в виде компенсационной системы CORSIA не защищает природу, а лишь устанавливает дополнительные сборы с авиакомпаний за превышение порогового уровня эмиссии СО2", - отметил Юрчик. По его словам, данная система предусматривает приобретение авиакомпаниями так называемых эмиссионных единиц на открытых углеродных рынках за пределами сектора международной гражданской авиации, что противоречит интересам авиаиндустрии и эксплуатантов воздушного транспорта, а также создает условия для недобросовестной конкуренции. Он добавил, что приобретение данных эмиссионных индульгенций не является инвестированием средств авиакомпаний в авиационные проекты и технологии, направленные на реальное сокращение эмиссии СО2 в гражданской авиации. "По сути - это механизм ускоренного возврата инвестиций в уже завершенные проекты, выполненные в других индустриальных секторах", - пояснил глава российской делегации.

"Россия и Китай видят в CORSIA скрытую попытку развитых стран повлиять на набирающий обороты рынок гражданских авиаперевозок в ряде стран с быстрорастущим авиационным сектором", - сказал Юрчик. По его словам, в России рост международных авиаперевозок в прошлом году составил 11%, в Китае - еще больше, в то время как в Европе этот показатель оценивается на уровне 3% в год.

Россия и Китай не против природы

"Россия не выступает против защиты окружающей среды. Учитывая, что доля международной гражданской авиации в глобальных выбросах СО2 составляет менее 1,5%, мы считаем, что нам нужно защищать окружающую среду не только на площадке ICAO, но и на площадке ООН в рамках подписанного многими странами и ратифицированного недавно Россией Парижского соглашения по климату", - заявил глава российской делегации.

Юрчик отметил, что Россия и Китай при поддержке Индии на сессии Ассамблеи ICAO только обозначили свою позицию, а в дальнейшем при начале двусторонних консультаций и прямого диалога с государствами - членами ICAO намерены выступить уже с конкретными альтернативными предложениями "по системе экономического стимулирования реального сокращения выбросов CО2 в международном авиационном секторе на основе глобальной технической модернизации отрасли, направленной на содействие повышению безопасности полетов и достижению целей устойчивого развития ООН во всех государствах - членах ICAO".

Также российская делегация в очередной раз вынесла на рассмотрение Ассамблеи предложение о создании под эгидой ООН так называемых международных авиационных сил по борьбе с лесными пожарами и другими стихийными бедствиями в качестве разумной и действенной альтернативы CORSIA, направленной не только на реальное снижение эмиссии парниковых газов на глобальном уровне, но и на решение гуманитарных вопросов, включая реализацию целей устойчивого развития ООН.

О CORSIA

ICAO в прошлом году одобрила международный стандарт и этапы внедрения CORSIA. Предполагается, что пилотный экспериментальный проект будет запущен в добровольном режиме уже в 2021 году, а с 2027 года участвовать в этой программе обяжут всех членов организации.

Сессия ICAO проводится раз в три года и задает вектор развития гражданской авиации на трехлетний период. Нынешняя сессия завершится 4 октября.