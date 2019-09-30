Апелляционный суд Гааги вынесет решение по "делу ЮКОСа" 18 февраля 2020 года

ГААГА, 30 сентября. /ТАСС/. Апелляционный суд Гааги вынесет решение по делу, в рамках которого бывшие акционеры компании ЮКОС пытаются взыскать с РФ $50 млрд, 18 февраля 2020 года. Об этом сообщил в понедельник председательствующий судья С. А. Буле (согласно устоявшейся практике, имена судей в Нидерландах не разглашаются - прим. ТАСС).

"Вынесение решения запланировано на 18 февраля 2020 года, - сказал он. - Если нам потребуется дополнительное время, мы заблаговременно уведомим стороны об этом". Решение, добавил Буле, будет разослано сторонам в письменном виде и опубликовано на сайте суда.

Как сообщили в Международном центре правовой защиты (МЦПЗ), представляющем интересы РФ в судах по "делу ЮКОСа" за рубежом, на состоявшихся в понедельник слушаниях российской стороной "были вновь изложены основные ошибки, допущенные гаагским арбитражем. "Отмечено отсутствие правовых оснований для передачи спора по вопросам мер государственной (публичной) политики в области налогообложения между компетентными российскими налоговыми органами и российской компанией на рассмотрение иностранного негосударственного арбитража, - отметили в организации. - Ни о каких добросовестных инвесторах, тем более иностранных, в данном споре речь не шла. Прокручивание российских денег через подконтрольные офшоры с помощью так называемой денежной карусели также никак не подпадало под определение иностранных инвестиций".

"Были также повторно продемонстрированы факты злоупотребления экс-акционерами ЮКОСа международными механизмами правосудия, - продолжили в МЦПЗ. - Последние включали в себя предоставление заведомо недостоверных сведений сначала трибуналу, а затем и гаагскому суду о методах получения контроля и управления активами ЮКОСа, сокрытие информации о конечных бенефициарах подставных компаний, подавших иск против Российской Федерации, неправомерное использование положений Договора к энергетической хартии (ДЭХ), не ратифицированного Российской Федерацией".

Опираясь на представленные аргументы, российская сторона призвала голландский апелляционный суд "вновь встать на сторону закона, сосредоточить свое внимание на правовой ущербности решения, вынесенного по неарбитрабельному по международным стандартам спору, не поддаваться доводам "мастеров по введению в заблуждение" и поддержать вынесенный ранее судом первой инстанции вердикт об отмене арбитражных решений [обязывающих РФ выплатить $50 млрд]".