Кремль рассчитывает, что Минздрав прояснит ситуацию с зарплатами в онкоцентре им. Блохина

ПАРИЖ, 30 сентября. /ТАСС/. Кремль рассчитывает, что Министерство здравоохранения РФ примет меры для прояснения ситуации с зарплатами и других претензий сотрудников Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, не пришло ли время для разрешения ситуации Кремлем в "ручном режиме".

"Обращение [сотрудников онкоцентра] видят и слышат в Минздраве, мы надеемся, что Минздрав примет необходимые меры для прояснения ситуации", - сказал представитель Кремля.

В августе СМИ писали о том, что в онкоцентре планируются массовые сокращения, которые затронут более 700 ставок, однако в онкоцентре отметили, что это касается только вакантных должностей, а не работающих сотрудников. Кроме того, в сентябре в СМИ появилась информация, что из НИИ детской онкологии и гематологии массово увольняются врачи. В детском онкоцентре опровергли эту информацию. В Минздраве России порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает информационное агентство ТАСС, сообщили, что будет создана комиссия для изучения этих обстоятельств.

Сотрудники онкоцентра 30 сентября разместили в интернете обращение, в котором пригрозили своим увольнением, если новое руководство центра сохранит свои посты и не будут решены проблемы с зарплатами.