Экскурсоводы и учителя предпенсионного возраста примут участие в WorldSkills в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Соревнования WorldSkills для экскурсоводов, учителей и воспитателей детских садов предпенсионного возраста начались в Севастополе, сообщили ТАСС в понедельник в городском департаменте образования и науки.

"В категории "Навыки мудрых" соревнования пройдут среди специалистов возрастной категории 50 плюс по трем компетенциям: "Организация экскурсионных услуг", "Дошкольное воспитание" и "Преподавание в младших классах". Соревнования проводятся в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография" при поддержке Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и Федеральной службы по труду и занятости", - рассказали в департаменте.

По данным пресс-службы, соревнования для людей предпенсионного возраста в рамках WorldSkills в городе ранее не проводили. В этом году проект реализуется совместно с городским департаментом труда и социальной защиты населения.

Четвертый чемпионат WorldSkills открылся в Севастополе в понедельник и продлится до 7 октября. Всего по трем категориям - Junior для школьников 14-16 лет, категории "Навыки мудрых" и в основных молодежных соревнованиях - участвуют более 160 человек. В рамках деловой программы чемпионата пройдут тренинги, выставки, мастер-классы, профориентационные экскурсии.

WorldSkills (в России - "Молодые профессионалы") - международное некоммерческое движение, реализуемое в стране при поддержке Агентства стратегических инициатив и направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.