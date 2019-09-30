МОСКВА, 30 сентября./ТАСС/. В Домодедово не знают о дальнейшей судьбе забежавшей в аэропорт лисы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.

Как ранее сообщил сайт Vesti.ru, на прошлой неделе в здание аэровокзала Домодедово забежала лиса. Перепуганное животное бегало по зданию, в том числе по багажной карусели и у стоек регистрации. По данным Домодедово, всего в терминале лиса провела несколько минут.

"Согласно данным видеонаблюдения, лиса провела в терминале несколько минут и к пассажирам не приближалась. Она самостоятельно покинула аэровокзал, и с этого момента, к сожалению, нам неизвестно о ее местонахождении", - сообщили в пресс-службе авиагавани.

Три года назад сотрудники аэропорта нашли на территории аэродрома двух братьев лисят и передали их в центр реабилитации диких животных, напомнили в Домодедово.