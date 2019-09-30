"Сочи Парк" признали лучшим в России парком развлечений

СОЧИ, 30 сентября. /ТАСС/. "Сочи Парк" признали лучшим парком развлечений в России. Он стал первым среди парков, которые ежегодно посещают свыше 1 млн человек. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе парка, сославшись на результаты международного конкурса "Хрустальное колесо-2019".

"Наш парк был признан лучшим для развлечений в сегменте парков с посещаемостью свыше 1 млн человек ежегодно", - сказал собеседник агентства. По его словам, жюри конкурса оценивало количество, качество, безопасность аттракционов, а также креативность развлекательных программ, проведение социальных акций и новации 2019 года.

В пресс-службе напомнили, что эта награда для "Сочи Парка" стала уже пятой с момента открытия в 2014 году. За пять лет его уже признавали лучшим парком развлечений в России, он также становился лауреатом в номинациях "Лучший дизайн-проект тематизации парка развлечений" и "Лучшая инновация в области тематизации объекта в парке".

Говоря об итогах последнего года, собеседник агентства рассказал, что в честь отмечаемого в этом году пятилетия парка здесь появилось несколько новых аттракционов и локаций. Среди них - автодром "Богатырские гонки", водная площадка "Солнечный риф" и территория мультимедийных игр. На предстоящую осень в "Сочи Парк" также запланировали большой семейный тематический праздник "День Рождения Бабы Яги-5", который пройдет с 25 октября по 10 ноября.