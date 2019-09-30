Власти Пермского края предложили освободить многодетные семьи от платы за вывоз ТКО

ПЕРМЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Глава Пермского края Максим Решетников предложил освободить многодетные малоимущие семьи от платы за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) с 2020 года.

"Давайте в бюджете на ближайшие три года предусмотрим 100-процентную льготу для многодетных семей", - сказал он на заседании правительства региона.

От платы за вывоз ТКО с 1 января планируют освободить 12 тыс. многодетных семей, проживающих в Пермском крае. Льготу в размере 50% на оплату услуги получат 250 тыс. жителей старшего поколения - ветераны труда, реабилитированные жертвы политических репрессий, пенсионеры, имеющие большой страховой стаж.

"Льготы предоставляются малоимущим, ветеранам. Это правильно, суммы немаленькие, которые предоставляются к оплате, как-то сбалансировать эту ситуацию для людей, которые испытывают финансовые трудности, - это чрезвычайно важно", - отметил после заседания председатель Общественной палаты Пермского края Дмитрий Красильников.

На заседании правительства Решетников поручил краевому министерству социального развития установить на год переходный период для малоимущих семей, которые в силу роста доходов перестают считаться таковыми. "Когда люди на 10-50 рублей превышают порог бедности, на них тут же наваливаются все эти платежи. Давайте сделаем переходный период: если доход повысился не более чем на 10%, пусть в течение года люди пользуются еще этими льготами", - предложил глава региона, добавив, что законопроект необходимо как можно скорее внести на рассмотрение в краевое Законодательное собрание.