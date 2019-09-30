Кузнецова заверила родственников пропавших в Сирии детей, что поиски идут ежедневно

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в понедельник на встрече с родственниками детей, пропавших в Сирии, сообщила, что их поиски идут в ежедневном режиме.

"Мы продолжаем поиски российских детей в лагерях, тюрьмах и приютах Сирии. Чем больше у нас информации на руках о наших детях, тем больше шансов на скорое решение вопросов. Работа не прекращается, ежедневно ведутся переговоры, проводятся встречи. Уже намечены конкретные шаги, которые необходимо предпринять для репатриации детей из Сирии", - заявила детский омбудсмен.

Она подчеркнула, что главная помощь от родственников на данном этапе - это максимально точная информация о пропавших несовершеннолетних, а основная проблема заключается в том, что часть лагерей находится на неподконтрольной официальным властям территории. "Мы очень надеемся, что те трудности, с которыми мы сталкиваемся ежедневно при организации работы, будут разрешаться как можно скорее", - сказала Кузнецова.

В 2017 году при детском омбудсмене была образована межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей, находившихся в зоне боевых действий. Совместно с МИД, МЧС, МВД, Минздравом и другими ведомствами был выработан алгоритм действий, благодаря которому в декабре 2018 года, феврале и июле 2019 года в Россию были возвращены 90 детей из Ирака.

Тема возвращения российских детей из Сирии обсуждалась в начале сентября на встрече Кузнецовой с президентом Сирии Башаром Асадом и замглавы МИД страны Фейсалом Мекдадом в Дамаске. 7 сентября самолет Министерства обороны РФ доставил в Россию первых четырех детей с территории САР.