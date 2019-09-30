НКО Петербурга смогут получать авансом субсидии на реализацию проектов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому с 2019 года городские общественные объединения впервые получат право авансом получать субсидии на свои проекты. Каждая организация сможет претендовать на поддержку в объеме до 2,7 млн рублей, сообщается на сайте городской администрации.

"Губернатор Александр Беглов подписал постановление Правительства Санкт-Петербурга "О порядках предоставления в 2019 году субсидий общественным объединениям. Один из важнейших пунктов постановления - в этом году НКО впервые могут получить субсидию авансом при условии, что проект будет реализован до конца ноября 2019 года. Каждая НКО может получить не более 2 млн 750 тыс. рублей", - говорится в сообщении администрации.

По данным пресс-службы, проекты должны быть направлены на культурное, духовно-нравственное, интеллектуальное и физическое развитие личности, способствовать развитию добровольческих инициатив и становлению гражданского общества, а также решать социальные проблемы петербуржцев.

"Введение данного механизма даст возможность общественным объединениям снизить единовременную финансовую нагрузку и реализовывать множество проектов, направленных на защиту общественных интересов и достижение конкретных результатов в сферах социальной защиты населения, здравоохранения, охраны окружающей природной среды, культурного развития и охраны памятников истории и культуры, в области защиты прав человека", - процитировала пресс-служба администрации города председателя правления Фонда поддержки образования, науки и культуры "Университеты Петербурга" Андрея Гусева.