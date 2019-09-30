Можга станет вторым городом в Удмуртии, где начнут внедрять раздельный сбор мусора

ИЖЕВСК, 30 сентября. /ТАСС/. Раздельный сбор мусора начнут внедрять в городе Можга в 2020 году после оборудования 80 контейнерных площадок. Населенный пункт станет вторым, где у жителей появится возможность сортировки твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщается в понедельник на сайте главы и правительства региона.

"Благодаря появлению новых площадок Можга станет вторым городом в Удмуртии, где регоператор будет внедрять раздельный сбор отходов. В 2020 году площадок будет уже 80, на каждой появится спецконтейнер. До старта реформы в городе не было ни одной площадки, вывоз даже в городе был сигнальный", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в Можгинском районе завершили строительство 19 контейнерных площадок, на их установку потратили больше 700 тыс. рублей, еще почти 60 баков закупил перевозчик регионального оператора по обращению с ТКО.

"Теперь в любое удобное время выбрасывать мусор могут жители 10 сел и деревень района", - уточняется в сообщении.

Можга расположена на юго-западе республики в 81 км от Ижевска. В городе проживает около 50 тыс. человек. Раздельный сбор мусора планируют внедрить во всех городах и населенных пунктах Удмуртии в ближайшие три года в том числе за счет установки специальных баков для сортировки. В августе директор регоператора в Удмуртии Иван Маринин сообщил ТАСС, что к концу года во дворах Ижевска установят 1 тыс. контейнеров для раздельного сбора отходов, спецбаками будут оборудованы 87% всех контейнерных площадок столицы Удмуртии. Также регоператор начнет размещать информацию о площадках для раздельного сбора мусора на картах Google.

Переход на раздельный сбор мусора - одна из задач, которая прописана в нацпроекте "Экология", рассчитанном на период с 2019 года по 2024 год и включает 11 подразделов, среди которых "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности" и "Чистый воздух". Всего на реализацию нацпроекта в России планируется направить более 4 трлн рублей.